Giorgio Sanna (Lamborghini Squadra Corse) : “Rester confiant est fondamental”

Comme toute l’Italie, Lamborghini Squadra Corse est à l’arrêt. Quelques jours seulement avant le confinement, le département compétition basé à Sant’Agata Bolognese a juste eu le temps de mettre sur la piste sa dernière création réservée à un usage sur circuit hors compétition. Endurance-Info profite de cette période de confinement pour prendre des nouvelles de Giorgio Sanna. Le patron de Lamborghini Squadra Corse est revenu sur la situation actuelle avec l’envie d’aller de l’avant.

Basée à quelques encablures de Bologne, l’usine Lamborghini est en pause même si une petite partie du personnel travaille pour le service médical.

“On suit de près la situation dans tout le pays”, nous a déclaré Giorgio Sanna. “On doit tous faire face à ce Covid-19. Il faut impérativement respecter les règles dictées par le gouvernement italien. On espère un redémarrage en douceur sous peu de l’activité.”

Avant de fermer ses portes, Lamborghini a fait rouler sa dernière Hypercar : “Le roulage s’est très bien déroulé. Le teaser montre qu’il est facile de comprendre l’émotion ressentie avec le bruit du moteur V12. Ce projet est très important pour la marque car il est basé sur une auto laboratoire pour de nouvelles technologies qui seront peut-être utilisées en sport auto à l’avenir. C’est tout l’opposé d’un projet marketing et business.” L’objectif est de présenter l’auto durant l’été en fonction de la situation.

Du côté de la compétition GT3, le début d’année 2020 a été pour le moins positif chez Lamborghini qui s’est offert un doublé aux 24 Heures de Daytona (GTD) grâce à Paul Miller Racing et GRT Magnus. Tous les regards sont maintenant tournés vers la suite de la saison qui doit débuter dans le courant de l’été.

“On doit rester confiant”, précise Giorgio Sanna. “C’est fondamental. Je pense que la reprise va se faire étape par étape avec, dans un premier temps, les compétitions nationales. On verra ensuite en fonction des décisions des différents pays. Il faut que les gens puissent voyager en toute sécurité. Rien ne sera facile cette année avec une saison qui pourrait débuter à Spa. La priorité reste la santé des gens, mais il faut aussi avoir une pensée pour celles et ceux qui travaillent dans le monde du sport automobile. Derrière les équipes, il y a des familles. Cela représente beaucoup de monde.”

Même si la situation actuelle ne permet guère de se projeter dans l’avenir, Lamborghini Squadra Corse et Giorgio Sanna suivent de près l’évolution du LMDh pour Le Mans et les Etats-Unis : “On regarde toujours ce qui se passe, mais la période actuelle incite à la prudence. La priorité des constructeurs va être différente. Quel impact va avoir la crise ? Notre priorité est de reprendre l’activité et trouver des solutions pour compenser les pertes. L’IMSA et l’ACO font du bon travail et je reste persuadé que le LMDh est la meilleure plateforme pour démarrer une nouvelle ère, spécialement avec ce qui se passe actuellement. Garder un coût d’exploitation le plus bas possible est primordial et je pense que le LMDh tend vers cela.”

La suite de l’entretien concernera le développement de Lamborghini Squadra Corse, quelques anecdotes et un retour sur le Lamborghini Diablo Super Trophy. A suivre donc…