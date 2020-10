Gérard Neveu : “Il n’y aura pas de changement au niveau des équipages LMP2 !”

Gérard Neveu, le directeur général de l’ELMS et du WEC, a tenu à rectifier l’information qui a été communiquée par la FIA hier soir sur la formation des équipages LMP2 pour la saison 2021. Il est aussi revenu sur plusieurs sujets touchant aux deux championnats comme un nouveau format de qualification WEC et le nouveau calendrier ELMS…

Pas de changement au niveau des équipages LMP2 au final : « Il n’y aura pas d’obligation d’avoir un Bronze ou deux pilotes Silver dans les équipages LMP2 l’année prochaine. Toutes les équipes ont été informées sur ce nouveau point ce matin. Les équipages ne changeront donc pas, les bases appliquées en 2020 resteront les mêmes. Nous allons mettre en place l’intégration d’un championnat Pro Am qui sera réservé aux concurrents ayant un Bronze et il y aura un podium pour cet équipage LMP2 Pro Am en ELMS. Nous avons réfléchi sur le fait d’imposer un Bronze dans l’équipage, mais nous n’y croyons pas. Nous voulions mieux valoriser le Bronze avec ce nouveau système. De plus, ce n’est pas le moment de faire des changements majeurs, le règlement restera donc assez similaire à ce que nous connaissons. »

Cela veut donc dire qu’aussi bien en WEC qu’en ELMS, chaque équipage LMP2 devra donc toujours être composé au minimum d’un pilote Silver ou Bronze.

De nouvelles qualifications en WEC ? : Endurance-Info s’était fait l’écho il y a quelques jours d’une volonté de changer les qualifications en WEC (ICI) Gérard Neveu a confirmé cette envie : « Le WEC travaille en effet sur un nouveau format pour les qualifications. Au Mans, il y a eu l’Hyperpole, mais le format était spécial, c’est totalement différent de celui d’un meeting WEC. Nous cherchons quelque chose qui soit plus spectaculaire, plus attrayant pour les fans, plus en lien avec la performance pure. Je ne veux pas non plus retomber dans des qualifications où lorsque le pilote a signé le meilleur temps, il ne fait qu’un tour et attend à son stand. Un groupe de travail a donc été formé… »

Portimao ELMS 2020 : Des équipes s’inquiètent sur la tenue ou non de la finale ELMS au Portugal dans trois semaines. “Il y a une volonté farouche de ne pas geler l’économie et le sport automobile en fait partie. Dans beaucoup de pays, il n’y a plus du tout de tourisme. Nous irons à Portimao, il faut juste faire, comme ce fut le cas à Monza, quelque chose de très sérieux vis-à-vis du protocole sanitaire. C’est pour cela que nous sommes en étroite collaboration avec les autorités locales et le circuit. A Monza, le travail a été de très bonne qualité avec les autorités et les gens du circuit. Pourtant, cette partie de l’Italie (Lombardie) est dans une zone très rouge également. Au début de l’année 2021, je pense que la situation ne sera toujours pas revenue à la normale. Ce ne sera pas avant l’été 2021 que l’on pourrait avoir du mieux. Il faut donc continuer de s’adapter.»

Plus de Silverstone au calendrier : Alors que l’on avait droit à un meeting commun ELMS / WEC depuis quelques années à Silverstone, le circuit britannique ne fait pas partie du calendrier : « Nous avons plusieurs critères lorsque nous choisissons un circuit. D’abord, il faut que l’endroit plaise à nos clients, ce qui est le cas de Silvertsone. Ensuite, il faut trouver un deal et cela n’a pas été possible. Donc pas de deal avec le circuit, mais pas de polémique là-dessus non plus. Nous retournerons à Silverstone il n’y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a cette histoire de Brexit qui rentre en ligne de compte. Pour finir, il faut aussi savoir que Silverstone est une destination chère et qu’avec les soucis liés à la Covid-19, ce n’était pas le moment. Je tiens à saluer l’incroyable travail qui a été effectué avec la MSA (Motor Sports Association est l’organisation qui dirige le sport automobile au Royaume-Uni, ndlr) par rapport aux compétiteurs britanniques ces derniers temps. Ce fut la fédération la plus active pendant cette crise ! »

Des meetings ELMS 2021 sur deux ou trois jours : A la lecture du calendrier version 2021, les meetings sont annoncés sur deux jours. « L’ELMS c’est la flexibilité. On travaille sur chaque meeting. Il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte lors de l’organisation des courses. D’abord, comme ce sera le cas en 2021, une manche comme Monza accueillera l’ELMS en premier puis le WEC dans la foulée. Ensuite, il faut savoir si nous n’accueillons que nos courses (Michelin Le Mans Cup et Ligier European Series) ou si nous en avons d’autres. Pour finir, il faut savoir comment fonctionne les circuits. Certains sont ouverts de 9 h à 18 h, d’autres obligent une pause à midi, d’autres comme le Castellet reste ouvert jusqu’à 23 heures et permettent ainsi l’organisation de courses de nuit. C’est aussi la richesse de l’Endurance d’avoir des courses de jour, de nuit, de longueur différente. Donc en 2021, on pourrait avoir des meetings de deux jours ou de trois. »

Son avenir personnel : Gérard Neveu a annoncé il y a peu son départ. « Je suis très content de fêter la 100e course organisée par LMEM ici à Monza. Je vais quitter mes fonctions en fin d’année, mais je n’y pense pas, je veux me concentrer sur les trois dernières courses qui restent (Monza ELMS, Portimão ELMS, Bahrein WEC). Je savoure donc chaque moment ici à Monza depuis que je suis arrivé. Je veux garder cette relation avec les gens, mais aussi profiter de toute mon équipe avec des gens formidables. Mon avenir personnel ne rentre pas en ligne de compte ! »