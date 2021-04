General Motors en GTD Pro et LMDh : réponse dans les 45 jours

A la tête de la compétition chez General Motors depuis septembre 2020, Mark Stielow chapeaute plusieurs programmes : IMSA, IndyCar, NHRA. Ses fonctions font de lui le responsable de Cadillac en DPi, Corvette en GTLM et Camaro en Michelin Pilot Challenge.

Stielow a déclaré qu’il avait consacré une grande partie de son temps au cours des sept derniers mois de travail à déterminer l’avenir de General Motors dans les courses de voitures de sport. Entre la fin de la catégorie GTLM, les débuts du GTD Pro et une possible arrivée en LMDh, les sujets de réflexion sont multiples.

General Motors planche toujours sur une version GT3 de la Corvette C8.R. Pour la partie LMDh, la marque américaine se verrait bien rejoindre Acura, Audi et Porsche qui ont déjà confirmé leur présence sur le championnat américain. Mark Stielow s’attend à faire une annonce concernant les programmes LMDh et GTD Pro dans les « 45 jours ».

« La classe GTLM va converger vers le GT Daytona Pro, nous avons donc beaucoup travaillé sur un package de conversion pour cela », a déclaré Stielow. « Il y a eu beaucoup d’investigation et de travail de notre côté pour étudier la proposition LMDh. Le LMDh est très intéressant pour nous car il y aura beaucoup de constructeurs dans cet espace. Nous avons beaucoup étudié le sujet. Il va y avoir des choses passionnantes en sport automobile au cours des prochaines années. »

Avec la NASCAR et l’IndyCar qui vont adopter une hybridation, Stielow espère qu’il y aura éventuellement un moyen de partager la technologie entre différentes formes de course. Cela pourrait accroître la participation et réduire les coûts de développement.

« Dans un monde utopique, ce serait génial si ces gars-là travaillaient tous ensemble pour que nous puissions trouver une solution commune », a confié Stielow. « Mais pour de nombreuses raisons, tout le monde veut ses propres règles. Donc, ce que j’ai vu jusqu’à présent, c’est que tout le monde suit une voie légèrement différente. Dans tout ce que nous avons vu, il y a très peu de partage entre les réglementations. Cela semble changer tout le temps. Ces réunions sont en constante évolution. »