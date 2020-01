GEAR Racing compte bien développer ses activités en 2020

Dans un milieu plutôt masculin, GEAR Racing apporte une grosse touche de féminité. L’objectif de GEAR Racing (Girl Empowerment Around Racing) est de promouvoir les filles en sport automobile par différents moyens. Selon Mark Ruggieri, propriétaire de l’équipe, GEAR Racing compte bien s’étendre en Europe ainsi qu’en NHRA (drag racing). Le programme IMSA est la première pierre à l’édifice. (In English)

Dès le Roar Before the Rolex 24, Katherine Legge, Christina Nielsen, Rahel Frey et Tatiana Calderon se partagent le volant d’une Lamborghini Huracan GT3 alignée par Grasser Racing Team. D’autres programmes sont en cours de gestation, notamment en European Le Mans Series, ADAC GT Masters et NHRA. Ce n’est plus un secret qu’un équipage féminin composé de Sophia Floersh, Tatiana Calderon et Katherine Legge est attendu en ELMS cette année dans la catégorie LMP2 avec une ORECA 07 soutenue par une écurie française.

Les noms de Bia Figueiredo et Michelle Gatting font elles aussi partie de l’équipe avec le rôle de promotion de GEAR Racing. « Nous avons d’autres pilotes qui rouleront dans d’autres séries », a déclaré Mark Ruggieri à Sportscar365. « Nous ferons des annonces pour 2020. GEAR était un programme sur lequel nous travaillions avant d’avoir cette opportunité avec Lamborghini. » L’initiative vient de Kara Kenney, fondatrice de Celadon Sports & Entertainment, qui a rejoint GEAR Racing en octobre dernier.

« Quand elle est arrivée, elle a apporté ce programme GEAR avec elle », a expliqué Ruggieri. « Elle a beaucoup d’expérience du côté de la NHRA. Elle a aussi travaillé chez Lamborghini avec Chris Ward. Nous allions lancer en 2020, probablement à la fin du printemps, d’autres pilotes plus du côté de la NHRA. Nous avons donc intégré les voitures de sport en accélérant le programme. Il y aura plusieurs disciplines. Nous avons des plans pour l’ADAC GT Masters, l’ELMS et peut-être quelques programmes en collaboration avec FIA Women in Motorsport. Nous devrions avoir la majorité des annonces 2020 d’ici le 1er février. »

MPH Inc, société mère de GEAR, a été achetée par Ruggieri en 2018 à John Doonan, alors patron de Mazda Motorsports. Le rachat comprend le nom et l’URL du site Internet. C’est ensuite que la mise en route du programme GTD a été faite.

« Il y a sept semaines, Katherine m’a appelé et c’est à ce moment-là que Caterpillar a officiellement annoncé son retrait », a déclaré Ruggieri. « J’ai demandé en quoi nous pourrions aider. Généralement, nous aidons avec du sponsoring et la représentation de pilotes. Nous sommes une agence de marketing. Elle a dit que Christina Nielsen aurait un programme qui pourrait convenir où nous pourrions apporter une aide financière. Il s’est avéré que c’était le programme Lamborghini avec Grasser Racing Team. Nous y avons jeté un coup d’œil et il ne nous a pas fallu beaucoup de temps pour prendre une décision. C’est quelque chose que je voulais faire depuis un moment. Je pensais que peut-être 2021 serait l’année pour un programme complet. Mais c’était une opportunité à laquelle nous n’avons pas pu résister. »