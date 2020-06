Un point sur les activités d’IMSA Performance avec Franck Rava

L’équipe rouennaise IMSA Performance, dirigée par Franck Rava et Raymond Narac, était au Mans le week-end dernier afin d’y faire rouler sa Porsche 911 GT3-R qui disputera le Porsche Club Motorsport France. Nous en avons profité pour faire un point avec Franck Rava sur les programmes 2020 de l’équipe, l’arrêt du GT4 et le département Classic de l’écurie…

Quels sont vos programmes pour la saison 2020 ?

« La saison est déjà entamée et est un peu compliquée. Nous allons poursuivre avec le Porsche Club Motorsport France (5 meeting avec deux courses par week-end) avec une dizaine de voitures dont une 911 GT3-R, deux 997 GT3-R, les anciennes du Championnat de France et on va avoir aussi trois ou quatre Carrera Cup. Nous allons également continuer en Classic CER et faire la Porsche Carrera Cup France. Nous y serons avec, au moins, une voiture, c’est certain. Elle sera pilotée par Maxence Maurice, un gentleman-driver qui a une expérience en rallye, mais aussi en Classic et qui avait envie de se frotter au monde de la Porsche Carrera Cup. Nous aurons peut-être une deuxième auto ou des opportunités suivant l’évolution de la saison. »

La Porsche Carrera Cup de l’équipe / Facebook IMSA Performance

Par contre, pas de Championnat de France FFSA GT…

« Plus à l’heure actuelle c’est exact. Notre credo, c’est de satisfaire nos clients et de les accompagner. Donc, là où ils veulent rouler, on les accompagne ! »

Comment s’est déroulée la saison du Championnat de France FFSA GT l’an dernier ?

« Nous avions engagé une Audi R8 LMS GT4 sur tout le championnat pour le duo Mickaël Blanchemain et Steven Palette. Nous avons fait une belle saison (10e au championnat avec une victoire lors de la course 1 du Grand Prix de Pau, ndlr), avons bien compris l’Audi car c’était une nouvelle auto pour nous (IMSA Performance roulait avec une Porsche Cayman Clubsport MR en 2018, ndlr). L’équipe a vraiment progressé tout au long de la saison. Nous pensions renouveler l’expérience cette année, mais malheureusement, cela ne s’est pas fait, c’est le choix de nos clients. »

Facebook IMSA Performance

Vous roulez ce week-end dans le cadre de Journée Circuit avec une Porsche 911 GT3-R au Mans, un lieu que vous connaissez bien pour avoir remporté deux fois votre catégorie en 2007 et 2013. Les 24 Heures du Mans, l’ELMS, le WEC, est-ce devenu, pour vous, inaccessible ?

« Non, pas inaccessible, mais à chaque fois, il faut avoir les bons partenaires pour y aller et faire les choses bien. C’est donc une question de partenaires, de gentlemen-drivers qui veulent se faire plaisir et investir. Cela demande un peu d’investissement car maintenant les voitures coûtent chères (une Porsche 911 RSR de base vaut 1 million d’euros). De plus, la technologie a bien évolué, il faut donc plus de personnes autour des voitures. Le marché français est aussi compliqué par rapport à certains pays qui émergent. Peut-être que cela reviendra, c’est un cycle ! »

Serez-vous présent en septembre pour les 24 Heures du Mans ?

« Bien sûr ! Déjà, il y a une manche de la Porsche Carrera Cup France en lever de rideau des 24 Heures du Mans, nous sommes donc concernés. Et ce sont aussi les 24 Heures, donc on sera là ! »

Qu’en est-il du département Classic d’IMSA Performance ?

« C’est une branche qui se développe bien notamment grâce au Mans Classic. En plus, il y a maintenant le nouveau plateau créé par Peter Auto avec les anciennes voitures éligibles jusqu’à 2011 au niveau des 24 Heures du Mans (Endurance Racing Legend). Nous commençons donc à avoir plus de demandes dans ce secteur et, pour nous, c’est intéressant. »

Quelles voitures avez-vous en Classic ?

« Une Ferrari 333 SP, une Porsche 962, une Riley & Scott, une Ford GT40 et une AC Cobra Daytona. Toutes ces autos étaient prévues pour disputer Le Mans Classic, mais comme le meeting a été reporté d’un an, elles sont déjà prêtes pour 2021. Nous avons aussi une petite activité rallye et nous pourrions aussi faire le Tour Auto historique, nous sommes en pourparlers. Le Tour de Corse Historique fait aussi partie de nos projets.»