Finlay Hutchison (Saintéloc Racing) : “Hâte de mettre à profit tout ce que j’ai appris”

A 21 ans, la carrière de Finlay Hutchison prend une autre tournure cette année. L’Ecossais, né à Dundee, rejoint Saintéloc Racing pour un double programme mêlant Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (Endurance) et Intercontinental GT Challenge. Le membre du BRDC (British Racing Drivers Club) partagera son volant avec Markus Winkelhock et Frédéric Vervisch en Endurance. Winkelhock accompagnera Hutchison en IGTC avec un autre pilote Audi Sport qui sera annoncé plus tard.

« Je suis absolument ravi d’avoir rejoint Saintéloc Racing pour 2021, en particulier avec deux coéquipiers incroyables comme Fred et Markus », a déclaré Finlay Hutchison. « Cela va vraiment être ma saison la plus médiatisée à ce jour, c’est une incroyable opportunité à ce stade de ma carrière. Au cours des deux dernières saisons, j’ai acquis une très bonne expérience en GT World Challenge Europe sur une Audi et j’ai hâte de mettre à profit tout ce que j’ai appris dans le passé avec les gars de Saintéloc. Je ne peux pas souhaiter deux meilleurs coéquipiers, ça devrait être une saison incroyable. »

Après le karting, Finlay Hutchison a roulé en Formule Renault avant de bifurquer rapidement en GT via la GT4 European Series en 2017 sur une McLaren 570S GT4, sans oublier l’Audi Sport TT Cup. En 2019, place à Phoenix Racing en GT3 puis Attempto Racing en 2020 avec, en prime, une saison en European Le Mans Series sur une Ferrari 488 GTE chez JMW Motorsport. Hutchison et Vervisch ont roulé ensemble l’an dernier chez Attempto Racing en Sprint.

« Je suis vraiment heureux d’être de retour en Endurance cette année et j’ai vraiment hâte de courir sur toutes les pistes incroyables telles que Monza et Spa », précise l’Ecossais. « Il y aura aussi Indianapolis et Kyalami pour la première fois et je sais que ces deux épreuves seront une expérience incroyable. »

Les essais officiels ont permis à Hutchison de faire connaissance avec l’équipe française avec de bons chronos à la clé : « C’était quasiment le début parfait, je suis très heureux. Il y a quelques ajustements à apporter, mais nous savons où nous pouvons gagner du temps. L’écart entre Fred et moi était en fait assez réduit, seulement environ quatre dixièmes de seconde. C’est un grand pas en avant pour moi par rapport à l’année dernière, ce qui est fantastique. Les gars de Saintéloc Racing sont très professionnels en nous donnant une voiture très bien préparée.

« C’est incroyable de faire équipe avec Fred et Markus cette saison en Endurance Cup. Fred est l’homme du moment dans une Audi R8 et Markus est quelqu’un de très rapide qui peut contrôler une course. Les deux vont tellement m’aider que nous avons une année passionnante qui nous attend. »