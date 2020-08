Filip O Filipovitch, l’artiste qui a collaboré avec Georges Wolinski au Mans 1998

Vendredi, Endurance Classic vous a proposé un “focus” sur la Porsche 911 GT2 des 24 Heures du Mans 1998 qui avait une “robe” signée Georges Wolinski. (ICI). Pour faire suite à cet article, nous avons contacté l’artiste qui a collaboré avec le célèbre dessinateur français, Filip O Filipovitch. Il a réalisé l’oeuvre de Wolinksi et cela ne s’arrête pas là car il a collaboré à d’autres projets d’Hervé Poulain.

La première partie de cet entretien tourne autour de 1998, la suivante parlera de la McLaren F1 GTR “César” des 24 Heures du Mans 1995, de sa façon de peindre des voitures et de sa passion pour les 24 Heures du Mans, le tout avec plein d’humour et un certain franc-parler.

