FFSA GT, Paul Ricard : un 4e équipage de choix chez AGS Events

Fort de trois titres décrochés en GT4 European Series le week-end dernier au Paul Ricard, AGS Events sera de retour dans le Var en fin de semaine pour la finale du Championnat de France FFSA GT. Le team héraultais en profitera pour faire rouler une quatrième Aston Martin Vantage GT4.

Valentin Hasse-Clot et Théo Nouet, fraîchement couronnés sur la scène européenne, seront derrière le volant de la Vantage GT4 en Silver.

Nicolas Gomar et Mike Parisy joueront la couronne Pro-Am et AGS Events tentera de décrocher le titre Equipes. Gilles Vannelet et Akhil Rabindra seront eux aussi en Pro-Am, tandis que Didier Dumaine et Christophe Carrière rouleront en Am.