FFSA GT, Paul Ricard (C1) : Cauhaupé/Lavergne (CD Sport) raflent la mise

Communiqué de Presse :

Les amateurs de suspense se sont régalés lors de la première des trois courses du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit Paul Ricard. Car si ce sont les polemen Edouard Cauhaupé et Fabien Lavergne qui se sont imposés après 60 minutes de course, ce n’est que dans l’avant-dernier tour que Fabien Lavergne prenait l’avantage sur Benjamin Lessennes.

En tête durant presque toute la course après un très bon premier tour de Ricardo van der Ende, la BMW M4 #17 de L’Espace Bienvenue ne parvenait plus à tenir le rythme dans les dernières minutes. D’ailleurs, Benjamin Lessennes cédait aussi la 2e place quelques instants plus tard à Thomas Drouet. Avec Paul Petit, ces deux-là s’offraient leur meilleur résultat de la saison sur la Mercedes-AMG #88 de l’équipe AKKA-ASP. Avec trois voitures en moins de deux secondes sous le drapeau à damier, abaissé alors que la nuit était déjà tombée sur le Circuit Paul Ricard, le spectacle fut en tout cas au rendez-vous !

Au terme d’une course très limpide, la catégorie Pro-Am a aussi proposé un final passionnant avec une lutte entre ex-champions. Après un rush final de Mike Parisy sur l’Aston Martin AGS Events #89, le duo que le champion Pro-Am 2017 forme avec Nicolas Gomar – champion Am 2019 – prenait l’avantage sur Grégory Guilvert et Fabien Michal, les doubles tenants du titre. Mais en marquant les points de la deuxième place de la catégorie, les leaders du championnat Pro-Am ont conforté leur avantage. En tête de leur catégorie à la mi-course, Alain Ferté et Grégoire Demoustier (Alpine A110 GT4 – Bodemer Auto) complétaient le podium. Cette première confrontation n’a par contre pas souri aux autres équipages Alpine que sont Rodolphe Wallgren-Vincent Beltoise (accrochage en début de course pour la #222 Mirage Racing) et Christopher Campbell-Nicolas Prost (problème technique pour la #36 CMR). Alors qu’ils figuraient tous les deux dans le Top 5 du championnat Pro-Am, les points perdus leur coûtent cher au classement provisoire.

Wilfried Cazalbon et César Gazeau ont profité de cette première course au Castellet pour enlever un deuxième succès en Am avec la Toyota GR Supra GT4 de CMR. Mais si cette victoire relance leurs chances au championnat, la bonne opération a été réalisée par Christophe Hamon et Pascal Huteau. Deuxièmes avec l’Audi R8 LMS #5 du Team Fullmotorsport, les deux hommes ont profité de l’abandon de Sylvain Caroff et Erwan Bastard (bris de moteur pour la Ginetta #72 ANS Motorsport) pour prendre le large dans le classement provisoire. Les poleman Didier Dumaine et Christophe Carrière (Aston Martin Vantage #161 – AGS Events) montent sur leur troisième podium consécutif.

Dimanche, le départ de la Course 2 sera donné à 11h50. Septième des douze courses du championnat, elle permettra aux concurrents de rentrer dans la deuxième partie de cette saison 2020. Quelques heures plus tard, à partir de 16h35, les concurrents s’affronteront une troisième fois sur le Circuit Paul Ricard. Avec de nouveau une arrivée au sprint ? Réponse ce dimanche en direct sur la chaîne YouTube GT World !

Le classement de la course est ici