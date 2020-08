FFSA GT, Nogaro (Q1) : la 1ère pole de l’année pour van der Ende (BMW)

La toute première pole de l’année du Championnat de France FFSA GT de Nogaro est revenue à la BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue. Déjà très en verve durant les essais officiels de fin juin, le team charentais, vainqueur l’année passée à Magny-Cours, partira en pole cet après-midi grâce au chrono de Ricardo van der Ende. Le Néerlandais a tourné en 1.31.668, 57 millièmes plus vite que Robert Consani sur la Ginetta G55 GT4/Speed Car.

La deuxième ligne sera partagée par Thomas Drouet (Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team) et Alain Ferté (Alpine A110 GT4/Bodemer Auto), poleman en Pro-Am. Fabien Michal (Audi/Saintéloc Racing), champion en titre, s’élancera depuis la 3e ligne, avec à ses côtés Didier Dumaine (Aston Martin Vantage GT4/AGS Events), meilleur chrono en Am. On retrouve six marques différentes dans le top 6.

La séance a été marquée par un très court drapeau rouge suite à un passage dans le bac de la Ginetta G55 GT4/GM Sport d’Alexandre Ducos.

Les chronos de la Q1 sont ici

Rendez-vous à 15h pour suivre la course 1 en live streaming…