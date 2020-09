FFSA GT, Magny-Cours : Beltoise/Estèves perdent leur pole de la course 2

Suite aux deux séances qualificatives, l’Audi R8 LMS GT3/Saintéloc Racing d’Anthony Beltoise et Olivier Estèves a été pénalisée de 7 places sur la grille de départ des deux courses. Une défaillance de la sonde lambda durant les deux qualifications est en cause.

L’Audi #21 s’élancera donc depuis la 23e place pour la course 1 disputée en nocturne. Beltoise/Estèves devaient partir depuis la pole demain pour la course 2. Comme en course 1, ils perdent sept places sur la grille de départ. On aura tout de même une première ligne 100% Saintéloc Racing demain avec Michal/Guilvert en pole devant Gachet/Debard.