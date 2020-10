FFSA GT, Libres : la pluie trouble les essais, Petit/Drouet (AKKA-ASP) à l’avant

D’après le site FFSA GT :

La pluie attendue n’a pas failli au rendez-vous. C’est sur une piste détrempée que s’est déroulée la première séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit Paul Ricard.

Paul Petit et Thomas Drouet (Mercedes-AMG – AKKA-ASP) ont conclu les 60 minutes avec un tour en 2:27.128. Ce chrono était 171 millièmes de seconde plus rapide que celui de Benjamin Lariche et Robert Consani, le duo de l’équipe Speed Car ayant troqué sa Ginetta contre une Alpine A110 GT4 pour ce rendez-vous dans le Var.

Cinq marques différentes figuraient dans le Top 5 puisque l’on retrouvait ensuite la BMW M4 L’Espace Bienvenue de Ricardo van der Ende et Benjamin Lessennes, l’Aston Martin Vantage AGS Events de Nicolas Gomar et Mike Parisy et la Toyota GR Supra GT4 du Toyota Gazoo Racing France by CMR, pilotée par Julien Piguet et Aurélien Panis.

En Am, le meilleur chrono était à mettre à l’actif de l’autre Toyota, la #66 de Wilfried Cazalbon et César Gazeau. La Ginetta #72 ANS Motorsport de Sylvain Caroff et Erwan Bastard et l’Audi #5 Fullmotorsport de Christophe Hamon et Pascal Huteau complétaient le Top 3 de la catégorie.

La météo aura eu raison de la deuxième séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT ce vendredi soir. Une pluie intense, de grosses coulées d’eau et un brouillard omniprésent ne pouvaient plus permettre aux concurrents de prendre la piste dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

Comme leurs homologues de la Renault Clio Cup France et de l’Alpine Elf Europa Cup, les voitures du FFSA GT sont donc restées dans les garages du Circuit Paul Ricard.

Il faudra donc attendre 11h50 ce samedi pour retrouver les GT4 en piste avec deux séances d’essais qualificatifs de 20 minutes. La première déterminera la grille de départ de la Course 1 et les résultats de la seconde séance serviront pour la grille de la Course 2. Quant à l’ordre de départ de la Course 3, il sera déterminé par la moyenne des chronos des deux séances.

Samedi, c’est à 18h30 que sera lancée la première confrontation de 60 minutes. Dimanche, deux autres Courses sont au menu à 11h30 et 16h35.

