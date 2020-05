FFSA GT : le règlement sportif ajusté

Le règlement sportif du Championnat de France FFSA GT connaît quelques ajustements pour faire suite à la situation actuelle.

L’article 12.4 du règlement sportif voit l’arrivée d’une dérogation concernant la composition des équipages en Am qui permet une association Bronze/Bronze. Sur demande auprès du Comité Sportif, il pourra être possible de rouler en solitaire dans la classe Am comme c’était le cas il y a quelques années.

Pour chaque épreuve, une procédure spécifique sera mise en place afin de compenser le fait que le pilote roule seul. A titre de comparaison, en Lamborghini Super Trofeo, un temps additionnel de 3s est demandé.

Compte tenu du nouveau calendrier FFSA GT, trois courses par meeting seront organisées à Nogaro et au Paul Ricard. La Q1 comptera pour la course 1, la Q2 pour la course 2. La grille de départ de la course 3 sera donnée par la moyenne des qualifications 1 et 2. Le pilote 1 prendra le départ de la course 3. A noter qu’un train de pneumatiques neuf sera autorisé pour les deux meetings comportant trois courses.

Les équipes auront deux journées de roulage à Nogaro fin juin avant le début de saison 2020 prévu du 21 au 23 août dans le Gers.