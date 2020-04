FFSA GT : CD Sport en Silver pour la gagne avec Théo Nouet et Pierre Sancinéna

Communiqué de Presse :

On ne sait toujours pas si le championnat de France FFSA GT débutera bien à Lédenon, près de Nîmes, à la fin du mois de juin. Chez CD Sport, on est prêt. Les trois équipages ont été dévoilés le 20 mars et il est temps de les découvrir plus en détails. Commençons aujourd’hui par Théo Nouet et Pierre Sancinéna, qui défendront les couleurs de l’équipe périgourdine co-dirigée par Claude Degrémont et Laurent Cazenave dans la nouvelle catégorie Silver.

Théo Nouet sera à nouveau, à 17 ans, un des plus jeunes acteurs du championnat. Titulaire de trois podiums nationaux, membre de l’Equipe de France FFSA et rompu au plus haut niveau mondial en Karting, il a fréquenté le peloton du championnat de France F4 en 2018 (1 victoire). Ce Breton s’est aguerri en Grand Tourisme l’an passé au volant d’une Audi, tout en faisant déjà étalage d’une belle pointe de vitesse.

« CD Sport a fait une excellente saison 2019 avec deux jeunes. C’est ce qui m’a poussé à me décider pour ce team. J’avais testé la Porsche et l’Alpine mais l’efficacité en piste et les résultats passés de la Mercedes m’ont convaincu. Avec Pierre, notre objectif sera de viser le titre. »

La catégorie GT4 réussit bien à Pierre Sancinéna, 28 ans, qui a déjà gagné trois courses en championnat de France. Le Normand, ingénieur chez Renault Sport dans le civil, a également décroché deux titres en 2018, la GT4 International Cup à Bahrein et l’Alpine Europa Cup.

« Je pensais avoir bouclé ma saison 2020 au lendemain de la dernière course 2019. Mais il y a eu un changement de programme et j’ai dû reprendre les recherches au milieu de l’hiver pour trouver le meilleur package voiture/écurie/coéquipier possible. L’offre de CD sport s’est vite détachée, du fait notamment de leur professionnalisme et de leur palmarès. Je sais que Théo est rapide, l’idée est donc de gagner en Silver et d’être le mieux placé possible au général. »

Laurent Cazenave : « Théo a été séduit par la voiture et nous, par son potentiel. Pierre voulait un coéquipier rapide et une auto compétitive, il a pris son temps pour faire le meilleur choix. Nous avons soigné la composition de notre équipage Silver pour jouer à l’avant du peloton ! »

Il faudra penser à demander à ces deux-là si le Mont Saint-Michel est en Bretagne ou en Normandie…