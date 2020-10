FFSA GT, Albi (L2) : Pla/Beaubelique (AKKA-ASP Team) se montrent

D’après le site FFSA GT :

Disputée sans incident majeur, la seconde séance d’essais libres du Championnat de France FFSA GT sur le Circuit d’Albi a permis à l’équipe AKKA ASP, habituée du circuit albigeois, de reprendre les devants.

Sur la Mercedes-AMG #87, Jim Pla a signé un excellent 1’23’’330 faisant de lui le pilote le plus rapide de la journée. Sachant que Jean-Luc Beaubelique s’était imposé lors de la dernière venue du FFSA GT à Albi, en 2011, il est évident que le duo sera parmi les favoris durant ce week-end.

On l’avait déjà vu lors de la première séance d’essais libres, trois marques semblent particulièrement à l’aise sur le tracé du Tarn : Mercedes-AMG, mais aussi Audi et Alpine. Cela se confirme dans la hiérarchie de cette deuxième séance d’essais libres. La deuxième place revient en effet à l’Audi R8 LMS GT4 #27 Saintéloc d’Adrien Tambay et Cyril Saleilles et la troisième à l’Alpine A110 GT4 #22 du Mirage Racing, pilotée par Matéo Herrero et Morgan Moullin-Traffort, qui confirme ainsi son meilleur temps de la première séance d’essais libres.

Quatrième, l’Alpine A110 GT4 #8 de Speed Car de Robert Consani et Benjamin Lariche s’est montrée la plus rapide des voitures de la Silver Cup. En Am Cup, la Ginetta G55 GT4 #72 d’Erwan Bastard et Sylvain Caroff a signé le meilleur chrono.

Comme toujours, ces essais libres ne donnent qu’une vague idée de la hiérarchie. Les essais qualificatifs, qui débuteront ce samedi matin à 9h30, détermineront les grilles de départ des deux courses.

