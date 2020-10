FFSA GT, Albi (L1) : Moullin-Traffort (Mirage Racing) en haut de la feuille des temps

D’après le site FFSA GT :

Les concurrents du Championnat de France FFSA GT ont pris la piste pour la première fois ce vendredi en début d’après-midi sur le Circuit d’Albi.

En 1’24’’050, Morgan Moullin-Traffort s’est montré le plus rapide, bouclant les 3565 mètres du tracé tarnais à plus de 152 km/h de moyenne. Associé au jeune Matéo Herrero pour ce week-end, le Champion de France FFSA GT 2013 a confirmé qu’il sera assurément un pilote à suivre sur l’Alpine #22 du Mirage Racing.

Morgan Moullin-Traffort a pris l’ascendant en toute fin de séance sur l’Audi R8 LMS GT4 #27 Saintéloc de Cyril Saleilles et Adrien Tambay, longtemps la plus rapide de cette séance. À deux minutes de la fin de l’heure d’essais, c’est toutefois cette voiture qui provoquait un drapeau rouge après s’être retrouvée plantée dans le bac à graviers. Heureusement, la GT allemande s’en sortait sans dommage majeur.

Avec Jim Pla et Jean-Luc Beaubelique sur la Mercedes-AMG GT4 #87 de la formation AKKA ASP, trois marques différentes se retrouvaient dans le Top 3 de cette première séance. Les Audi R8 LMS Saintéloc #21 (Olivier Esteves-Anthony Beltoise), #14 (Éric Debard-Simon Gachet) et #42 (Fabien Michal-Grégory Guilvert) se plaçaient en embuscade de la 4e à la 6e position.

En Silver Cup, le meilleur chrono est revenu à la BMW M4 GT4 #17 de L’Espace Bienvenue. Benjamin Lessennes et Ricardo van der Ende se classaient 9e du classement général après avoir devancé de peu leurs principaux adversaires : Robert Consani-Benjamin Lariche (Alpine A110 GT4 #8 – Speed Car), Fabien Lavergne-Edouard Cauhaupé (Mercedes-AMG GT4 #2 – CD Sport) et Thomas Drouet-Paul Petit (Mercedes-AMG GT4 #88 – AKKA ASP).

Le suspense promet d’être entier aussi en Am Cup avec les trois premiers du championnat répondant présent. Le meilleur temps est revenu aux leaders du classement provisoire, Pascal Huteau et Christophe Hamon (Audi R8 LMS GT4 #5 – Team Fullmotorsport) devançant leurs rivaux Erwan Bastard-Sylvain Caroff (Ginetta G55 GT4 #72 – ANS Motorsport) et Wilfried Cazalbon-César Gazeau (Toyota GR Supra GT4 #66 – CMR). Une deuxième séance d’essais libre débutera à 17h45.

