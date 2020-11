Ferrari remanie ses équipages pour les finales WEC et GTWC Europe

Ferrari a tranché pour ses équipages WEC et GT World Challenge Europe Powered by AWS. Les deux meetings se déroulent le même week-end, le premier sur le Bahrain International Circuit, le second au Paul Ricard. Ferrari reste en lice dans les deux championnats.

Pour la partie WEC, James Calado, qui peut rafler la couronne mondiale, sera rejoint dans le baquet de la Ferrari 488 GTE #51 par Daniel Serra en remplacement d’Alessandro Pier Guidi, qui lui sera dans le sud de la France. Pas de changement sur la #71 avec Davide Rigon et Miguel Molina.

Sam Bird et Côme Ledogar vont piloter la Ferrari 488 GT3/AF Corse #51 en GT World Challenge Europe Powered by AWS avec Alessandro Pier Guidi.

Le trio de la Ferrari 488 GT3/SMP Racing est lui aussi modifié. Seul Sergey Sirotkin est conservé pour la finale dans la #72. Le Russe pourra s’appuyer sur Antonio Fuoco et Toni Vilander.

Nicklas Nielsen, qui peut prétendre à la couronne GT World Challenge Europe Powered by AWS chez AF Corse, jouera le titre GTE-Am en compagnie de François Perrodo et Manu Collard, toujours chez AF Corse.