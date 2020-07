La Loi Evin a marqué la fin de la récréation (Abonnés)

Son visage ne vous est certainement pas familier mais les acteurs du monde du sport auto des années 90 connaissent son nom. En faisant référence à son action, Jean-Marie Balestre, alors président aux multiples casquettes FIA/FFSA, avait crié à "l'assassinat du sport automobile". Pour beaucoup, Claude Evin est celui qui a castré le sport auto en interdisant la publicité sur le tabac et l'alcool. Regardez bien la photo de Une avec les trois Porsche 956 et regardez de plus près le parasol en arrière-plan avec Maître Kanter qui a disparu.

Que vous ouvriez n'importe quel magazine dans les années 80, les publicités pour le tabac et l'alcool étaient courantes. Les cigarettiers ont permis à beaucoup de pilotes de s'exprimer. Combien sont sortis de la filière Marlboro ? Les affiches des 24 Heu...