Essais Officiels, Séance 1 : United Autosports aux avant-postes

On a quitté United Autosports avec le titre ELMS en poche à Portimao début novembre 2020. L’équipe britannique continue sur sa lancé avec le meilleur temps de la 1ere séance des Essais Officiels de Barcelone. Au bout de quatre heures sur une piste humide puis séchante, c’est Job van Uitert qui a été le plus rapide en 1:34.830 sur l’ORECA 07 #32. Il devant les ORECA #28 d’IDEC Sport, #22 de United Autosports, #34 de Racing Team Turkey (le plus rapide des Pro Am) et 41 de Team WRT.

Du côté des LMP3, c’est la Ligier JS P320 #11 d’Eurotinternational qui a été la plus en vue en 1:40.765. Mais ce ne fut pas un long fleuve tranquille pour cette auto qui a occasionné un drapeau rouge. Les Ligier #8 de Graff et #15 de RLR MSport complète le top 3.

#9 GRAFF (FRA) – LIGIER JS P320/NISSAN – LMP3 – MATTHIAS KAISER (LIE)/RORY PENTTINEN (FIN)

En GTE, triplé Ferrari avec la #80 de Iron Lynx devant la 488 GTE sœur, la #83 des Iron Dames, et la #55 de Spirit of Race.

@ELMS

A noter quatre drapeaux rouges dans cette séance. Le premier a été occasionné par la Ligier JS P320 #13 d’Inter Europol, le 2e pour l’ORECA 07 #84 de SRT41 et le 4e pour la Ligier #11. La cause du 3e nous est inconnue pour le moment.

Les chronos sont ICI

Reprise des essais à 14 heures pour quatre nouvelles heures de test.