Essais Nogaro (mercredi) : Mercedes et BMW en forme

Les concurrents du Championnat de France FFSA GT ont eu droit à une deuxième journée d’essais sur le circuit de Nogaro. Contrairement à hier, la pluie a fait son apparition en fin de matinée avant le retour du soleil. Les équipes ont pu parfaire leurs réglages et les pilotes retrouver leurs sensations après plusieurs mois sans roulage.

Si les chronos sont tout de même à prendre en compte, ils ne reflètent pas forcément du potentiel des uns et des autres. Ces essais ont surtout servi à remettre la machine en marche, aussi bien du côté de SRO Motorsports Group que des acteurs.

La BMW M4 GT4/L’Espace Bienvenue s’est montrée la plus rapide de la matinée dans la catégorie GT4. Benjamin Lessennes et Ricardo Van der Ende ont montré de belles choses durant ces essais et il faudra compter sur eux cette saison. La Ginetta G55 GT4/Speed Car de Thomas Hodier s’est offert un beau deuxième chrono.

La Mercedes-AMG GT4/AKKA-ASP Team de Beaubelique/Pla a terminé la journée en haut de la feuille des temps en devançant l’Aston Martin Vantage GT4/AGS Events de Gomar/Parisy. Troisième temps pour l’Alpine A110 GT4/Mirage Racing de Moullin-Traffort/Giauque.

