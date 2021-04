Essais Magny-Cours : Ghiretti et Boccolacci à l’avant

Alessandro Ghiretti et Dorian Boccolacci se sont montrés les plus rapides de la matinée lors des essais officiels de la Porsche Carrera Cup France à Magny-Cours. Les pensionnaires du Martinet by Alméras ont pris le dessus sur Enrico Fulgenzi (EF Racing Team).

Marvin Klein (CLRT), Evan Spenle (MRT by CLRT) et Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) suivent au classement. Avec 16 pilotes dans la même seconde, les écarts sont toujours aussi serrés.

Christophe Lapierre, qui roule désormais pour Pierre Martinet by Alméras, a été le plus vite des pilotes Pro-Am. Maxence Maurice (IMSA Performance) a devancé la concurrence en Am.

