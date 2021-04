Essais Hockenheim : Götz et Abril à la fête pour HRT

Haupt Racing Team a pris les deux meilleurs chronos de la première journée d’essais du championnat DTM dans sa version GT3 sur le tracé de Hockenheim.

Le plus vite de la journée a été Maxi Götz en 1:36.590. Vincent Abril a décroché le 2e temps à 0.169s. On trouve ensuite l’Audi R8 LMS GT3/ABT Sportline de Kelvin van der Linde et Mike Rockenfeller à 0.277s de la tête.

Liam Lawson (Ferrari 488 GT3/Red Bull AF Corse) et Nico Müller (Audi/Rosberg) complètent le top 5. Les dix premiers ont terminé dans la même seconde.

