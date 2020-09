Essais 24H Spa : Audi Sport Team Attempto donne le ton

Audi Sport Team Attempto a dominé la première séance des essais officiels des Total 24 Heures de Spa. Mattia Drudi, Frédéric Vervisch et Patric Niederhauser se sont montrés les plus rapides de la matinée avec un meilleur chrono de 2:34.779. La Mercedes-AMG GT3/AKKA-ASP Team de Felipe Fraga, Raffaele Marciello et Timur Boguslvaskiy à 333 millièmes.

L’Audi R8 LMS GT3/Audi Sport Team WRT de René Rast a décroché le troisième temps devant la Porsche 911 GT3-R/GPX Racing de Patrick Pilet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell.

Quarante-sept GT3 ont été chronométrées. La Bentley Continental GT3/M-Sport n’a pas roulé.

Les chronos sont ici