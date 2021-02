Era Motorsport part à la conquête de l’Asian Le Mans Series

Deux semaines après avoir remporté la catégorie LMP2 aux 24 Heures de Daytona, Era Motorsport change de continent pour disputer l’Asian Le Mans Series avec une Oreca 07. Sur les sept LMP2 en piste, deux rouleront en Am, dont celle d’Era Motorsport. Kyle Tilley et Dwight Merriman auront donc peu de temps pour se reposer du double tour d’horloge floridien. Le tandem sera rejoint par Andreas Laskaratos dans le baquet de la #18 sur le Dubai Autodrome et Yas Marina.

« Je ne peux vraiment pas cacher mon enthousiasme à rejoindre Era Motorsport pour l’Asian Le Mans Series, surtout après la victoire aux 24 Heures de Daytona », a déclaré Andreas Laskaratos. « Je les ai suivis depuis le début, et je crois que l’équipe a vraiment grandi. J’espère pouvoir contribuer à une saison compétitive. Je tiens à remercier Kyle pour cette opportunité et sa confiance en moi. Il est maintenant temps de pousser ! » Âgé de 34 ans, le Grec a disputé les 24 Heures du Mans 2020 sur une Porsche 911 RSR alignée par Project 1. Laskaratos connaît la catégorie LMP2 pour avoir roulé chez ARC Bratislava en Asian Le Mans Series la saison dernière sur une Ligier JS P2.

« Alors que nous sommes toujours sur une bonne note de Daytona, nous sommes très excités de nous rendre à Dubai pour le lancement de l’Asian Le Mans Series », a confié Kyle Tilley. « Dwight et moi concourrons dans la nouvelle classe LMP2 Am qui donne aux équipes ayant des pilotes Bronze une chance de gagner. Andreas Laskaratos se joint à nous pour la série de quatre rendez-vous. Il nous a été fortement recommandé par l’un de nos ingénieurs, Nico Brisseau. Je pense parler pour tout le monde quand je dis que nous avons hâte de nous mettre sur la bonne voie et de maintenir l’élan de la Rolex 24. »

Era Motorsport retrouve sa livrée bleue des 24H du Mans 2020

Si Kyle Tilley était présent aux 24 Heures du Mans 2020 chez IDEC Sport, Dwight Merriman n’avait pas pu prendre part à l’épreuve suite à une sortie de piste en essais. « Ce sera excitant de courir à nouveau au niveau international et dans la catégorie reine », a déclaré Merriman. « Je me sens confiant dans notre équipage et dans l’élan que nous apportons avec nous depuis Daytona. C’est une équipe incroyable et j’ai hâte de rejoindre une nouvelle série. Le calendrier sera serré, mais nous sommes prêts à relever le défi. »