Enquête : les pilotes sont-ils comme vous et moi ?

L’accident de Romain Grosjean a rappelé si besoin en était que le sport automobile était dangereux. Malgré la violence de l’impact, le pilote Haas F1 n’a qu’une envie : être sur la grille de départ du GP d’Abu Dhabi dans une semaine. Le cas du pilote helvético-français n’est pas isolé puisque tous veulent remonter dans leur voiture de course le plus vite possible. Est-ce que pour conjurer le sort ? Se prouver à eux-mêmes qu’ils en sont encore capables ? Pour ne pas rester sur un échec ? On peut vous l’assurer, ils ont tous le même objectif : remettre le casque. Sont-ils normaux ? On peut déjà vous dire que oui.

Des grosses sorties de piste en Endurance, on en a tous en tête : Yannick Dalmas au Petit Le Mans, Mark Webber, Mike Rockenfeller, Loïc Duval et Allan McNish au Mans, Adrian Amstutz à Spa, pour ne citer que celles-ci. Certaines ont été vécues en direct, d’autres non.

Parler d’un accident avec un pilote, même en privé, n’est pas simple car vous vous sentez mal à l’aise. Endurance-Info a voulu creuser le sujet mais pour être franc, on a longuement hésité. L’heure et demie passée sur Zwift à réfléchir en pédalant a fini de nous convaincre. Mais qui appeler ? Des pilotes, on en connaît un paquet mais fallait-il encore qu’ils veuillent se confier ‘on record’. On a fait le choix d’en appeler quelques-uns que l’on connaît bien, avec qui il y a une vraie relation et qui ont connu de gros accidents. Pas question de faire dans le voyeurisme mais bien dans l’humain.

Impossible de ne pas demander en premier à Guillaume Moreau qui a eu une grosse sortie de piste durant la Journée Test des 24 Heures du Mans 2012. Le hasard a fait que quand on a appelé Guillaume, il venait tout juste de discuter avec Romain Grosjean, pilote dont il est très proche. Pour la sortie de piste de Guillaume, il n’y a pas la moindre vidéo officielle donc personne n’a l’image en tête. Vous le verrez, sa force physique et son mental incroyable lui ont permis de rebondir.

Guillaume Moreau en test en GT au Val de Vienne en 2014

Stéphane Ortelli a lui aussi accepté de revenir d’une façon détaillée sur ses sorties à Monza (2008) et Spa (2018), à chaque fois suite à un problème mécanique. Comme Guillaume Moreau, le Monégasque est passé tout près de la correctionnelle et il s’en est remis. A 50 ans, Stéphane Ortelli est toujours prêt à rouler au plus haut niveau et vous comprendrez pourquoi il en est dans sa troisième vie.

Stéphane Ortelli au Mans Classic en 2008

Le troisième est Christophe Bouchut. Le natif de Voiron fait partie des meilleurs pilotes au monde de toute l’ère GT. Dans les années 2000, les pilotes pouvaient le plus souvent espérer être premier… derrière Christophe Bouchut. En 2008, une violente sortie de piste aux 24H de Spa aurait pu lui ôter la vie mais là aussi le mental et la force physique lui ont permis d’être sur la grille de départ le lendemain. Un miracle !

Christophe Bouchut en FIA GT en 2008

On ne pouvait pas se passer du témoignage d’un gentleman driver. Jean-Luc Beaubelique a vécu trois grosses sorties de piste dont il n’était pas responsable. La plus spectaculaire était en International GT Open à Barcelone en 2016 suite à la casse du châssis. Qu’est ce qui pousse un chef d’entreprise à remonter dans une voiture de course alors que ce n’est pas son métier ?

En 2015, Laurens Vanthoor a connu un grave accident en Blancpain GT Series sur une Audi R8 LMS à Misano. Convalescent dans une chaise roulante, le Belge s’était confié dans sa newsletter sur ses craintes et son envie de recourir. Là aussi, vous lirez son témoignage poignant.

Thomas Bastin commente des courses depuis de nombreuses années avec toutes les qualités et le professionnalisme qu’on lui connaît. Être témoin d’un accident alors qu’on est aux commentaires demande de la retenue, de peser chaque mot, chaque phrase. Nous avons échangé avec lui en vidéo sur la façon de traiter un accident en direct.