En coulisse avec Gianmaria Bruni, pilote officiel Porsche

Gianmaria Bruni est chez Porsche depuis juillet 2017. Son transfert avait alors fait grand bruit, il quittait Ferrari après avoir, entre autres, gagner trois fois les 24 Heures du Mans en GT (2008, 2012, 2014) et deux titres WEC (2013 et 2014) pour le compte de la marque au cheval cabré. Porsche vous propose un portrait intimiste du pilote italien…

Gianmaria “Gimmi” Bruni vit en Principauté de Monaco avec sa famille depuis 2012. Il a déménagé deux fois à Monaco au cours des huit dernières années. De son appartement, il a une vue imprenable sur les collines de la ville et la Méditerranée bleue étincelante. “Je dois profiter de chaque jour, car cela va bientôt disparaître”, explique le pilote de 39 ans. Il montre du doigt un grand chantier de construction. “Une nouvelle tour apparaîtra très vite, puis il y aura un nouveau bâtiment devant nous et nous devrons alors nous contorsionner sérieusement pour apercevoir la mer. Typique de Monaco”. Compte tenu de ces travaux de construction dans le quartier, un prochain déménagement pourrait être prévu.

“C’est en fait parfait”, déclare pourtant l’homme de 1,83 mètre de long, originaire de Rome, à propos de ses conditions de vie actuelles. Son spacieux appartement lui offre, ainsi qu’à sa femme Francesca et à sa fille Stella, beaucoup d’espace. L’élégant immeuble d’habitation est situé directement à la frontière entre Monaco et la France. “Et cela a été un peu une malédiction pendant la pandémie de coronavirus”, sourit Gimmi Bruni. Il explique en riant : “Ma femme est sortie courir. Le coin de notre rue marque la frontière française. Elle faisait son trajet habituel quand la police française l’a arrêtée. Elle a dû passer de l’autre côté de la rue et rester dans la zone de Monaco. Les mesures de sécurité sanitaire en France sont actuellement beaucoup plus strictes qu’ici”.

Les directives pour contenir la pandémie ont eu un impact direct sur la vie de la famille Bruni. Leur fille de neuf ans a dû être scolarisée à domicile. “Principalement par ma femme”, reconnaît le pilote usine Porsche. La raison est simple : Stella fréquente une école francophone à Monte Carlo. La femme de “Gimmi” est traductrice et maîtrise beaucoup mieux la langue que son mari. “J’aimerais apprendre plus le français, mais mes cours d’allemand me suffisent pour le moment”, explique l’ex-pilote de Formule 1 qui étudie la langue de Goethe quatre jours par semaine. “J’ai des livres et je regarde des vidéos. Je fais de bons progrès. A partir de l’année prochaine, je devrais pouvoir avoir une brève conversation en allemand. Je pense qu’il est important de continuer à grandir dans la famille Porsche. Je veux aussi utiliser ce temps libre pour poursuivre mes études”.

@Porsche

Jusqu’en mars 2020, le pilote romain a pu profiter au maximum des possibilités offertes à Monaco et dans les environs. “Je suis souvent sorti sur mon vélo de course. Souvent avec des amis”. En effet, plusieurs cyclistes professionnels vivent à proximité, dont le Britannique Christopher Froome, quatre fois vainqueur du Tour de France. Le petit groupe parcourt souvent les hauts cols comme le Col de Turini et parfois même le célèbre Mont Ventoux. Il décrit son parcours : “Souvent, je vais d’abord longer la côte, de Monaco à l’Italie en passant par la France, puis je reviens par les montagnes”. Lorsqu’il rentre, il retrouve sa joyeuse famille dont sa fille Stella qui taquine souvent son père avec le monégasque qu’elle a appris à l’école. “Je peux à peine comprendre un mot – c’est une combinaison très étrange de français et d’italien. Mais elle trouve ça drôle quand j’ai l’air un peu embrouillé”, rit-il.

Avec sa femme italienne Francesca, il a non seulement une entente parfaite en ce qui concerne la langue, mais aussi le sujet important qu’est la course automobile. “Je connais ma femme depuis 20 ans et nous sommes mariés depuis dix ans. Son père était actif dans le karting. Nous nous connaissions et étions amis. Je suis allé skier avec lui une fois et il a suggéré que sa fille vienne aussi. Nous sommes tombés amoureux et nous sommes un couple heureux depuis. Francesca m’a accompagné dans toutes mes phases de course : Formule 3, Formule 3000, GP2, Formule 1, Le Mans, GT – toutes les séries. Elle sait comment fonctionne le sport automobile et comprend parfaitement tout ce qui s’y rattache, y compris le temps, les efforts nécessaires et les déplacements qui y sont associés”.

En privé, le cycliste passionné de courses préfère une vie tranquille et paisible. “Nous avons tendance à passer nos vacances dans la paix et la tranquillité des montagnes du Tyrol du Sud. C’est ce que nous aimons le plus”. Il retourne à ses racines au moins une fois par an. Le triple vainqueur des 24 Heures du Mans en GT et deux fois 2e en GTE Pro lors des deux dernières éditions disputées avec Porsche conserve ses trophées entre les casques et les pièces d’échappement de F1 dans une pièce à côté du garage. Il a grandi à une dizaine de kilomètres au nord de la capitale italienne, Rome. “Ça me rappelle toujours beaucoup de souvenirs. J’ai beaucoup d’amis et de famille qui y vivent. Quand je visite l’Italie, ce que je préfère, c’est leur faire cuire des pizzas maison dans notre beau four à pizza; au moins, j’ai l’impression d’être le champion de la préparation ! Même si je préfère manger des aliments sur le grill, je suis tout simplement meilleur pour faire des pizzas !”