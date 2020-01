ELMS : un équipage féminin sur une ORECA 07 alignée par Richard Mille Racing

Une nouvelle équipe fera rouler une ORECA 07 cette saison en European Le Mans Series. En réalité, seul le nom de l’équipe sera nouveau puisque la structure qui soutiendra techniquement cet engagement est bien connue des passionnés d’endurance.

Richard Mille Racing alignera une ORECA 07 avec l’appui technique de Signatech, l’écurie de Philippe Sinault. Pour cet engagement en European Le Mans Series, on parle bien d’ORECA 07 et non d’Alpine.

Le projet sportif, initié par l’horloger bien connu passionné de sport auto Richard Mille, mettra en avant trois féminines, à savoir Tatiana Calderon, Sophia Flörsch et Katherine Legge. Les trois filles ont déjà testé l’auto à Bahrain en fin d’année dernière.

Tatiana Calderon et Katherine Legge viennent de disputer ensemble les 24 Heures de Daytona sur une Lamborghini Huracan GT3. Quant à Sophia Flörsch, âgée de 19 ans, elle débutera en endurance.

L’ORECA 07 sera équipée de gommes Michelin. Un dossier pour les 24 Heures du Mans sera déposé en plus de la participation à l’European Le Mans Series.