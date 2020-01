ELMS : réorganisation de Duqueine Automotive avec le départ de Yann Belhomme

Coup de théâtre à quelques mois du début de l’ELMS. Yann Belhomme, qui avait la double casquette, team manager de Duqueine Engineering mais aussi patron de Duqueine Automotive (qui gère les Norma M30 et la nouvelle LMP3, la Duqueine D08), a quitté la structure française.

L’équipe est née en 2014 sous l’impulsion de Gilles Duqueine. Ses débuts ont eu lieu en championnat de France GT en 2014 puis l’écurie est passée par l’ELMS LMP3 puis LMP2 avec une ORECA 07 avant d’aller aux 24 Heures du Mans en 2019. A chaque de ces étapes, Yann Belhomme a mené l’équipe, mais ce dernier laisse son poste. « J’ai apprécié mes six années passées au sein de DUQUEINE Engineering. J’ai eu à cœur de développer une équipe performante. Rassembler des compétences autour de la compétition et des valeurs sportives est quelque chose d’incroyable. Merci à toute l’équipe et à Gilles DUQUEINE pour ces expériences formidables. J’ai hâte de relever un nouveau défi et je souhaite à l’équipe le meilleur pour l’avenir. »

Gilles Duqueine a, de son côté, indiqué que l’équipe française serait de nouveau présente en ELMS via l’engagement de son ORECA 07. Un engagement aux 24 Heures du Mans est aussi dans les “tuyaux” si le Comité de Sélection de l’ACO retient la voiture. Un autre gros dossier est sur sa table : la fabrication, la vente et l’assistance techniques des nouvelles Duqueine 08 LMP3. « Yann a permis à DUQUEINE Engineering de se développer jusqu’à l’excellence du sport automobile mondial. Son engagement pour le groupe a toujours été exemplaire et sa passion pour l’équipe n’a jamais faibli. Je tiens sincèrement à remercier Yann pour toute sa contribution et je lui souhaite beaucoup de succès dans la prochaine étape de sa carrière. »