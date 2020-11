ELMS, Portimão : G-Drive Racing en tête à mi-course, rien n’est joué pour les titres !

Après 120 minutes de course, l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing -Mikkel Jensen) est aux commandes après le beau relais de Roman Rusinov. Il devance les ORECA 07 #22 et #32 de United Autosports, cette dernière ayant été en tête une bonne partie de la première heure. Le top 5 est complété par deux équipes française, Duqueine Engineering (#30) et Panis Racing (#31).

En LMP3, les leaders au championnat sont en tête, les pilotes de la Ligier JS P320 #2 de United Autosports devançant d’une minute son plus sérieux adversaire pour le titre, la Ligier #13 d’Inter Europol Competition. La Ligier #16 de BHK Motorsport est 3e

@European Le Mans Series

En GTE, la Porsche 911 RSR #77 Proton Compétition qui se bat pour le titre est en 3e tandis que la Ferrari 488 GTE #88 de Kessel Racing n’est que 5e ! En tête et en 2e position, on trouve les Ferrari 488 GTE #60 d’Iron Lynx qui a presque toujours mené la course et la #55 de Spirit of Race.

Pas de chance pour François Perrodo (Ferrari 488 GTE #88 AF Corse) qui est parti à la faute dans le dernier virage avant la ligne droite des stands. La voiture est plantée dans le gravier, un Full Course Yellow a été mis en place…