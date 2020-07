ELMS, Paul Ricard : United Autosports et Albuquerque en pole !

Nyck de Vries, l’homme en forme du moment, semblait pouvoir profiter de la toute première pole 2020 mais le pilote de l’Aurus 01/G-Drive Racing s’est fait chiper la pole dans les dernières secondes par Filipe Albuquerque. Le Portugais, au volant de l’ORECA 07/United Autosports #22, a battu de 0.237s le chrono du Néerlandais. La première ligne sera donc United Autosports/G-Drive Racing.

Sur la seconde ORECA 07/United Autosports, Alex Brundle a décroché le 3e temps devant Paul-Loup Chatin sur l’ORECA 07/IDEC Sport championne en titre. United Autosports a passé deux trains de pneus neufs contre un à IDEC Sport.

Ben Hanley (ORECA 07/DragonSpeed) et Nico Lapierre (ORECA 07/Cool Racing) suivent au classement. Sur l’ORECA 07/Panis Racing, Will Stevens a été le meilleur représentant des pilotes roulant en Goodyear avec la 7e place. Seuls les six premiers ont terminé dans la même seconde.

En LMP3, la lutte oppose les châssis Duqueine D08 et Ligier JS P320. DKR Engineering est passé tout près de faire la passe de deux poles ce week-end mais dans les derniers instants, Wayne Boyd est parvenu à prendre le dessus sur Laurents Hörr pour 84 millièmes, 1.48.315 mn contre 1.48.399. A DKR et Duqueine la pole en Michelin Le Mans Cup, à Ligier et United Autosports la pole en ELMS.

Avec sept LMP3 dans la même seconde, la course s’annonce animée. RLR MSport et Realteam Racing se partageront la deuxième ligne, United Autosports et Eurointernational la troisième. Neuvième chrono pour Vincent Capillaire sur la Ligier JS P320/Graff #9.

Aston Martin Racing pensait tenir la pole GTE mais dans les derniers instants, Niki Cadei a mis tout le monde d’accord sur la Ferrari 488 GTE/Kessel Racing en 1.51.729. Le pilote italien a devancé Ross Gunn de 16 millièmes. On trouve ensuite Matt Griffin (Ferrari/Spirit of Race) et Alessio Picariello (Porsche/Proton). Sur la Ferrari 488 GTE/Iron Lynx #60, Andrea Piccini n’a pu faire mieux que le 5e temps. Sept des neuf GTE ont terminé dans la même seconde.

Le départ des 4 Heures du Castellet sera donné dimanche à 11 heures…