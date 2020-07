ELMS, Paul Ricard (Essais de nuit) : Duqueine Team plus rapide en nocturne

Dix-sept voitures ont pris part à la séance nocturne organisée par l’European Le Mans Series sur le circuit du Castellet. L’ORECA 07 #30 de Duqueine Team, pilotée par Tristan Gommendy, a été la plus rapide en 1:39.559. Les ORECA 07 #20 de High Class Racing et #25 d’Algarve Pro Racing signent le 2e et 3e temps. Six LMP2 ont pris la piste, que des ORECA 07 !

En LMP3, la Ligier JS P320 – Nissan #9 Graff a été la plus en vue en 1:48.677 grâce à Vincent Capillaire. Sept LMP3 ont été vues en piste.

Pour finir, parmi les trois GTE qui sont sorties (deux Ferrari, une Porsche), c’est la F488 GTE EVO #60 d’Iron Lynx, emmenée par Andrea Piccini, qui signe le meilleur temps en 1:52.245.

Reprise des essais demain avec deux nouvelles séances…