ELMS, Monza : United Autosports signe un doublé et remporte les titres Pilotes et Equipes !

Le suspens était « léger » pour être honnête. Avec plus de trente points d’avance sur l’Aurus 01 #26 de G-Drive Racing, on savait que les chances de United Autosports d’être titré étaient grandes. Mais tout le monde espérait, pour la beauté du sport, que cela se jouerait lors de la finale à Portimão dans trois semaines. Mais cet espoir a duré 30 secondes. Dès le départ donné sur une piste humide, Roman Rusinov, au volant de la #26, a été percuté dès la première chicane par Alexandre Cougnaud (ORECA #39 Graff). Coincé sur une “banane”, le pilote russe a réussi à se dégager, mais a fait chauffer la voiture et a perdu un tour. Finalement, Roman Rusinov, Mikkel Jensen et Nyck De Vries n’ont pas terminé la course en dépit d’un changement de radiateur. Du coup, les portes étaient grandes ouvertes pour l’ORECA 07 #22 de United Autosports de Phil Hanson et Filipe Albuquerque qui ont voulu terminer avec panache en remportant ces 4 Heures de Monza ! Pourtant, Phil Hanson, s’élançant de la pole position, a fait un tout droit au premier virage tombant au-delà de la 15e place. Mais rien n’arrête le duo de la #22 qui signe sa 3e victoire en quatre courses. Mieux ils remportent, en plus du titre WEC, des 24 Heures du Mans LMP2, l’European Le Mans Series Pilotes. Jamais un équipage n’avait réalisé cet exploit auparavant ! Ils aident United Autosports à chiper le titre Equipes. Tout simplement impressionnant !

Mieux, l’équipe britannique place son ORECA 07 #32 de William Owen, Alex Brundle et Job Van Uitert en 2e position à 3 secondes de la #22. Le podium est complété par l’ORECA 07 #27 de DragonSpeed de Henrik Hedman, Ben Hanley et Charles Milesi, le Français disputant là sa première manche ELMS après avoir roulé chez Graff aux 24 Heures du Mans.

L’ORECA 07 #20 de High Class Racing a fait une superbe course et aurait mérité de monter sur le podium. Le pari de passer en slicks dès le départ a payé. Les deux pilotes, Dennis Andersen et Anders Fjordbach, pourtant Bronze et Silver, ont fait un sans faute, menant la course pendant plus de deux heures et signant leur meilleur résultat de la saison, 4e. Le Top 5 est complété par l’ORECA 07 #37 de Cool Racing de Nicolas Lapierre, Antonin Borga et Alexandre Coigny. Jamais vraiment en position de gagner, le trio a fait une belle course étant régulièrement dans les cinq premiers. L’équipe surfe sur le bon résultat du Mans.

L’ORECA 07 #31 de Panis Racing termine 6e et avait le rythme pour faire un nouveau podium après ceux de Spa et du Mans. Mais Nicolas Jamin a été surpris par Jonathan Hirschi (ORECA #30 Duqueine Team) au moment de premier restart, le Français abimant son capot avant et passant alors par son stand pour le remplacer. Le champion en titre, IDEC Sport, finit 7e avec au passage une belle prestation de Nicolas Minassian qui remplaçait Paul-Loup Chatin ce week-end, ce dernier étant positif à la Covid-19. L’ORECA #30 de Duqueine Team finit 8e, l’ORECA #24 d’Algarve Pro Racing est 9e devant l’ORECA #39 de Graff qui a écopé d’un drive through pour avoir percuté la #26 au premier virage.

En LMP3, la Ligier JS P320 #13 d’Europol Competition a toujours en tête et le nouveau duo Martin Hippe / Dino Lunardi a été excellent. Une bonne chose pour le Français appelé au pied levé ! Les Ligier JS P320 #11 de EuroInternational finit 2e devant la Ligier JS P320 #2 de United Autosports. Cependant, ce n’est pas suffisant pour le trio de la #2 (Wayne Boyd, Tom Gamble, Robert Wheldon) pour être titré. Il faudra attendre le Portugal pour connaitre les nouveaux champions LMP3…

Idem pour les couronnes GTE. Tout se décidera à Portimão. La Ferrari 488 GTE #74 de Kessel Racing a fait une très belle course permettant à Michael Broniszewski, David Perel et Nicola Cadei de gagner, mais aussi de creuser un écart de 7 points en tête du championnat sur les deuxièmes du jour, les pilotes de la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition (Christian Ried, Michele Beretta, Alessio Picariello). Belle course des filles de Iron Lynx (Manuela Gostner, Michelle Gatting, Rahel Frey) sur la Ferrari 488 GTE #83 qui complètent le podium des GTE.

Il reste quatre couronnes à attribuer à Portimão. Il faudra attendre le dimanche 1er novembre pour connaitre les différents champions ELMS 2020 !