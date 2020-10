ELMS, Monza, H+2 : High Class Racing toujours en tête sous la menace United Autosports

L’ORECA 07 #20 de High Class Racing est en tête avec Dennis Andersen au volant, le choix de passer en slicks dès le départ a payé. Le changement de pilote a fait que l’écart a fondu surtout que derrière le Danois se trouve Felipe Albuquerque sur l’ORECA 07 #22 de United Autosports. La seconde ORECA de l’équipe britannique, la #32 (Job van Uitert), est 3e devant la Ligier JS P217 #34 d’Inter Europol Competition. L’ORECA 07 #31 de Panis Racing (Julien Canal) ferme le Top 5.

En LMP3, la Ligier JS P320 #13 d’Europol Competition (Martin Hippe) est toujours en tête devant les Ligier #2 de United Autosports et #11 de United Autosports. En GTE, la Porsche 911 RSR #77 de Proton Competition (Alessio Picariello) a pris les rênes de la course devant les Ferrari 488 GTE #74 de Kessel Racing et #83 des filles de Kessel Racing.