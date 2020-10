ELMS : Memo Rojas stoppe sa saison et prépare 2021

Lors de la publication de la liste des engagés pour ces 4 Heures de Monza 2020 (du 9 au 11 octobre), le nom de Memo Rojas n’apparaissait plus au sein de l’équipe DragonSpeed. Depuis, le Mexicain a confirmé qu’il ne disputera pas Monza ni Portimão (1er novembre).

Aux dernières 24 Heures du Mans, l’ORECA 07 #21 a abandonné suite à une suspension cassée. Cependant, un souci au niveau du châssis de l’ORECA 07 #21 a été trouvé. Memo Rojas en dit plus : “Avec mes sponsors, nous avons pris la décision de ne pas participer aux deux dernières courses de la saison ELMS. En effet, la voiture ne serait pas prête pour la prochaine manche car, après l’abandon suite à une suspension cassée au Mans, une défaillance structurelle du châssis en carbone a été détectée. On nous a dit que cette réparation ne serait pas faite à temps pour être présent à Monza. Cela s’ajoute aux problèmes mécaniques que nous avons rencontrés en début de saison. L’objectif principal cette année était de défendre le titre, mais cela a été impossible. C’est une situation compliquée pour nous, d’autant plus que nous avons remporté le titre l’année dernière. Ce n’est pas le premier obstacle que j’ai rencontré dans ma carrière et cette période nous permettra sans aucun doute de mieux nous préparer pour 2021, de recentrer nos efforts et de revenir nous battre pour le championnat, ainsi que de chercher à réaliser notre rêve ultime qui est de gagner les 24 Heures du Mans”.

Pour rappel, l’objectif principal de Memo Rojas est de remporter la “Triple Couronne d’Endurance”, puisqu’il a déjà obtenu des victoires aux 24 Heures de Daytona et aux 12 heures de Sebring. Il a pour ambition d’ajouter un succès aux 24 Heures du Mans où le Mexicain et ses sponsors chercheront à participer à la prochaine édition avec le package le plus compétitif.

En attendant, DragonSpeed doit quand même aligner une ORECA 07 en Italie pour Charles Milesi, Ben Hanley et Henrik Hedman.