ELMS : le point au championnat après deux courses

United Autosports domine le début du championnat 2020 de l’European Le Mans Series. Avec leur victoire hier à Spa, Phil Hanson et Filipe Albuquerque (ORECA 07 #22) sont en tête du championnat Pilotes avec 42 points devant leurs coéquipiers Alex Brundle, Job van Uitert et Will Owen (35 points). Les premiers non United sont les pilotes Graff à savoir Thomas Laurent, James Allen et Alexandre Cougnaud (20 points). Les hommes de G-Drive Racing sont 4e (20 points) à égalité avec Richard Mille Racing Team. Panis Racing est 6e (15 unités).

United Autosports, avec sa 2e victoire en deux courses, domine le LMP3 et possède déjà plus d’une victoire d’avance au niveau points (52). EuroInternational est 2e avec 23 unités, Graff 3e avec 22. Robert Wheldon, Tom Gamble et Wayne Boyd, les pilotes United, sont évidemment largement en tête des Pilotes.

En GTE, Kessel Racing, grâce à sa victoire en Belgique, est en tête des Equipes devant Proton Competition. David Perel et Michael Broniszewski mènent le championnat Pilotes avec 44 points soit sept de plus qu’Alessio Picariello, Christian Ried et Michele Beretta.