ELMS : Loïc Duval et Gabriel Aubry chez Algarve Pro Racing ainsi que deux nouveaux partenaires

Algarve Pro Racing vient d’annoncer ses pilotes ainsi que l’arrivée de deux nouveaux partenaires en vue de la saison 2020 de l’European Le Mans Series

On avait laissé l’équipe portugaise sur un titre en Asian Le Mans Series en février dernier. Depuis la pandémie de Coronavirus est passée par là et le sport automobile, comme tous les autres, s’est complètement arrêté. Cela n’a pas empêché Algarve Pro Racing de travailler d’arrache pied. L’équipe vient d’annoncer un partenariat avec Goodyear qui permettra au manufacturier de recevoir un précieux retour d’informations techniques tout au long de la saison sur divers circuits européens. Pour rappel, Goodyear a remporté 14 fois les 24 Heures du Mans et, après un retour en Championnat du monde d’endurance (WEC) en 2019, Goodyear fournira ses pneus en ELMS cette année.

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour l’écurie. Pour la saison 2020 ELMS, Algarve Pro Racing sera associée aux spécialistes de l’horlogerie B.R.M. Chronographes. Le fabricant français de montres de luxe produira une montre en édition limitée inspirée de la livrée rétro Goodyear qui ornera la voiture de l’Algarve Pro. De plus, B.R.M va créer deux modèles de montres exclusives et une horloge de bureau.

Du coup, au revoir les couleurs traditionnelles de l’écurie, bonjour une nouvelle décoration alliant le noir et le blanc…

Deux ORECA 07 LMP2 seront engagées cette saison en ELMS. Aux pilotes 2019 qui étaient, Henning Enqvist et John Falb, quatre nouveaux font leur arrivée et pas des moindres : Simon Trummer (ex ByKolles Racing en LMP1 et JDC-Miller Motorsports en IMSA), Jon Lancaster (champion ELMS 2015 avec Greaves Motorsport), Gabriel Aubry et le vainqueur des 24 Heures du Mans 2013, Loïc Duval. “J’ai vraiment hâte de relever ce défi. Le niveau est vraiment élevé dans l’ELMS, cela a été évident au Mans lorsque les voitures de l’ELMS se sont mesurées aux voitures du WEC. Nous sommes prêts à gagner des courses et à nous battre pour le championnat cette année” déclare le champion du monde WEC 2013.

Quant à Gabriel Aubry, valeur montante en Endurance et actuel pilote LMP2 chez Jackie Chan DC Racing en WEC, il se montre bien évidemment ravi : “Je suis très enthousiaste à l’idée de commencer cette saison en ELMS avec Algarve Pro Racing. Après une rapide introduction à ce championnat de haut niveau en 2018 (il avait remplacé Paul Lafargue blessé lors des deux dernières manches ELMS, ndlr), je suis enfin en mesure de disputer un championnat complet en 2020. Ce sera une occasion parfaite de continuer à travailler avec Goodyear en tant que fournisseur de pneus, tant pour mon programme WEC que pour l’ELMS. Leur soutien sera déterminant pour nos performances avec les deux voitures cette année. J’ai hâte de reprendre enfin la piste au Paul Ricard le mois prochain”.