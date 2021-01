Edouard Cauhaupé (United Autosports) : “Ne pas brûler les étapes”

En seulement deux saisons, Edouard Cauhaupé s’est vite fait remarquer en sport automobile dans le bon sens du terme. A 18 ans, le Toulousain a marqué les esprits en 2019 en FFSA GT sur une Mercedes-AMG GT4 alignée par CD Sport. Bis repetita l’année passée avec, en prime, des débuts en LMP3 chez Cool Racing en Michelin Le Mans Cup, là aussi avec des chronos de très bonne facture.

La saison 2021 du jeune étudiant en école de commerce passera par l’European Le Mans Series en LMP3 et une nouvelle saison en GT4 chez CD Sport. Ses deux coéquipiers pour la campagne LMP3 seront annoncés sous peu mais l’objectif sera clairement d’aller chercher la couronne.

“En rejoignant les rangs de United Autosports, j’intègre la meilleure équipe actuelle en endurance”, a déclaré Edouard Cauhaupé à Endurance-Info. “Je ne pouvais pas rêver mieux pour une deuxième saison en LMP3. Les discussions ont débuté dans la foulée de la finale de Portimão. Philippe Dumas (qui manage Edouard, ndlr) en a discuté à nouveau avec Richard Dean à Bahrain en novembre. La décision a été entérinée en début d’année.”

Edouard Cauhaupé avait d’autres propositions, mais le choix de United Autosports s’est vite imposé : “Mon objectif était de poursuivre en LMP3 avant de passer en LMP2 dans un an. Monter de la Michelin Le Mans Cup à l’European Le Mans Series est déjà une étape supplémentaire pour moi. Il y a beaucoup de très bons pilotes classés Silver dans le championnat. Je ne tiens pas à brûler les étapes et passer directement en LMP2 aurait été risqué.”

“United Autosports n’est pas n’importe quelle équipe”, poursuit le seul français de l’équipe anglo-américaine : “Je voulais rejoindre une équipe étrangère pour parfaire la compréhension de la langue anglaise mais aussi découvrir une nouvelle culture.”

Le jeune pilote, encore étudiant, va devoir conjuguer sport auto et les études : “Je suis considéré comme sportif de haut niveau, ce qui me permet de rouler en compétition et de rattraper les cours. Je suis les cours sur Internet en ce moment et je rattraperai les cours manqués.”

La saison à venir doit permettre à Edouard Cauhaupé de franchir une nouvelle étape dans sa carrière de pilote : “Je suis maintenant bien calé en LMP3, j’estime avoir franchi un nouveau cap au Road to Le Mans en vitesse pure. Entre être un bon Silver et un très bon, il y a une différence. Je dois encore travailler ma mise en rythme en course. C’est ce qui m’a manqué le plus en Michelin Le Mans Cup où j’ai souvent pris la voiture en tête avec l’idée de ne pas prendre le moindre risque. Il me manquait un peu de vitesse durant les cinq ou six premiers tours. Cette année, il faudra être rapide dès le tour de sortie.”

Si Edouard Cauhaupé ne connaît pas l’avenir qui lui est réservé en compétition, il sait que 2021 sera important : “C’est un avantage de rouler dans une équipe LMP3 qui est présente en LMP2. Le top pour moi serait de décrocher le titre puis de rouler chez United Autosports en LMP2. La catégorie LMDh est attirante pour l’avenir avec l’arrivée de plusieurs constructeurs. En parallèle, il faut assurer ses arrières avec les études.”

La porte du GT n’est pas fermée même si l’accent est mis sur le prototype pour le moment : “J’ai débuté ma carrière en 2019 par une saison en GT4. Chaque année, j’ai gravi un échelon supérieur. Le FFSA GT est un championnat très convivial, ce qui me plaît. Il y a beaucoup de voitures avec des vraies bagarres sur la piste. C’est parfait pour mieux appréhender le trafic sachant qu’en plus qu’on dispute les qualifications sans oublier les départs.”