Dubai : les Ferrari 488 GT3 en panne de performance

Avec sept Ferrari 488 GT3 au départ des 4 Heures de Dubai, on pouvait attendre beaucoup de la GT italienne sur le Dubai Autodrome lors du premier des quatre rendez-vous de l’Asian Le Mans Series.

Malheureusement pour elles, les Ferrari n’ont jamais été en mesure de jouer la victoire à l’exception de celle de Rinaldi Racing de Patrick Kujala, Manuel Lauck et Christian Hook qui s’est imposée dans une classe Am composée de trois autos. Pour les autres, c’est un peu la douche froide avec une 6e place en GT pour la mieux classée des Ferrari, celle de Formula Racing partagée par Nicklas Nielsen, Johnny Laursen et Alessio Rovera. L’équilibre des performances a été mis en avant par les pilotes Ferrari, sans oublier quelques petits couacs sur la piste.

Nicklas Nielsen champion du monde GTE-Am, dresse un bilan mitigé : « Lors de mon premier relais, j’ai eu du mal avec deux Aston Martin qui avaient un tour de retard, ce qui n’a pas facilité mon tour. Mon rythme était bon par rapport aux autres Ferrari en course alors que les Porsche étaient imbattables. La voiture et l’équipe ont très bien fonctionné, et je suis content de mon deuxième relais car nous avons gagné quelques places. Terminer 5e ou 6e était le meilleur résultat que nous pouvions espérer, ce qui fait que nous ne pouvons donc qu’être modérément satisfaits. »

Davide Rigon, qui roule sur la Ferrari/Rinaldi Racing #55 en compagnie de Rino Mastronardi et David Perel, a pris la 8e place. « Le départ de David était très bon et nous avons maximisé le fait qu’il était Silver face à des pilotes Bronze pour nous ramener vers la tête du classement », explique l’Italien. « Malheureusement, lors d’un contact, il a endommagé un rétroviseur et nous avons dû le remplacer. Cela a contrarié notre stratégie et compromis notre course car nous avons fait un arrêt de plus sans profiter du Full Course Yellow car il était trop court. Rino a fait du bon travail avant de me laisser la voiture pour les deux dernières heures. Malheureusement, il n’a pas été possible de gagner grand-chose, à la fois parce que l’équilibre n’était pas optimal et parce que la BOP était très défavorable. »

Sur la Ferrari 488 GT3/AF Corse #54, Thomas Flohr, Francesco Castellacci et Giancarlo Fisichella n’ont pu faire mieux qu’une 11e place. « Ce fut une course difficile, principalement à cause de l’équilibre des performances qui nous a pénalisé par rapport aux autres, nous coûtant au moins une demi-seconde sur les Porsche », retient Fisichella. « J’ai pris un excellent départ et j’ai réussi à prendre la 4e place malgré un envol depuis la 11e position. La course se déroulait plutôt bien, mais malheureusement le Full Course Yellow est arrivé au mauvais moment alors que Flohr n’avait pas encore terminé son temps de conduite minimum. C’est pourquoi nous avons été obligés de faire un arrêt sous drapeau vert, alors que tout le monde s’était arrêté sous drapeau jaune. Nous aurions pu nous battre pour la 6eou 7e place. Nous espérons faire mieux en course 2, et dans un moindre mal avec une BOP complètement différente à Abu Dhabi. »

La Ferrari 488 GT3/Kessel Racing by Car Guy de Côme Ledogar, Takeshi Kimura et Mikkel Jensen a pris la 9e place et celle de Francesco Piovanetti, Ozz Negri et Alessandro Pier Guidi la 14e.