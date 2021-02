Dubai : deux Porsche pénalisées après la course

Deux Porsche 911 GT3 R ont été pénalisées de 30 secondes à l’issue de la course 1 des 4 Heures de Dubai, les deux pour la même raison.

La Porsche 911 GT3 R/GPX Racing d’Alain Ferté et la Porsche 911 GT3 R/Precote Herberth Motorsport de Klaus Bachler ont trop abusé des limites de la piste.

C’est finalement la McLaren 720S GT3/Inception Racing de Brendan Iribe, Ollie Millroy et Ben Barnicoat qui récupère la deuxième place de la catégorie GT et la BMW M6 GT3/Walkenhorst de Chandler Hull, Jon Miller et Nick Catsburg passe à la troisième position. La Porsche/GPX Racing de Julien Andlauer, Alain Ferté et Axcil Jefferies chute au quatrième rang.

Quant à la Porsche 911 GT3 R/Precote Herberth Motorsport de Antares Au, Klaus Bachler et Steffen Görig, elle était déjà au-delà du top 10 à la 15e place.