Du lourd chez WRT dans l’équipage ELMS !

Team WRT ne se contentera pas de faire rouler une Oreca 07 en WEC cette saison puisqu’une autre LMP2 sera également de la partie en European Le Mans Series et aux 24 Heures du Mans si le Comité de Sélection retient le dossier de l’écurie belge.

Compte tenu de l’équipage monté par Vincent Vosse, on voit mal le dossier mis de côté. Une fois de plus, le patron de l’équipe belge a mis les petits plats dans les grands du côté de l’équipage.

Robert Kubica était déjà confirmé dans le baquet de l’écurie belge. Le Polonais connaît la LMP2 pour avoir pris part aux 24 Heures de Daytona en janvier dernier. L’ancien pilote de F1 (97 Grands Prix, une victoire) sera épaulé par Louis Deletraz. Le Suisse poursuit en Endurance après l’aventure Rebellion Racing aux 24 Heures du Mans 2020.

Louis Deletraz @WRT

Le troisième homme sera Yifei Ye. Le Chinois, parfaitement francophone, a remporté le titre de Champion de France de F.4 en 2016 et celui de l’Euroformula Open l’année dernière. Il sort d’une très belle campagne Asian Le Mans Series où il a été étincelant chez G-Drive Racing en décrochant la couronne !

Vincent Vosse, Team Principal de WRT : “Une fois de plus, nous avons combiné le talent, la jeunesse et l’expérience pour composer notre équipage. Ce qui frappe vraiment dans notre trio pour l’ELMS, c’est qu’il est composé de pilotes avec lesquels nous voulions vraiment travailler depuis un certain temps et qui ont en commun un engagement et une motivation énormes pour ce qu’ils font. Je suis convaincu que nous avons un des meilleurs trios et j’ai hâte d’être à Barcelone pour les tests d’avant-saison”.

Il convient de rappeler que l’Oreca 07 qui évoluera en WEC sera pilotée par Robin Frijns, Ferdinand Habsburg et Charles Milesi.

Vincent Vosse l’avait dit dès l’annonce des programmes LMP2 : WRT ne vient pas pour faire de la figuration…