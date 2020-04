Du beau monde aux Coupes de Pâques 2005…

En ce week-end pascal, nous aurions dû être à Nogaro pour les traditionnelles Coupes de Pâques mais la pandémie est passée par là et tout le monde est confiné chez soi.

Grâce à l’agence V-Images, nous allons revenir sur quelques éditions des Coupes de Pâques en images. Nous aurions pu mettre en ligne cet article sur Endurance-Classic mais soyons fous, on privilégie le site Info.

On débute cette sélection avec l’année 2005 où les Coupes de Pâques se déroulaient les 27 et 28 mars sur le tracé gersois. A cette époque, on parlait de Super Série FFSA. On peut d’ailleurs faire quelques parallèles avec 2020 puisque SRO était déjà le promoteur de l’événement et les GT étaient en gommes Pirelli. En revanche, on ne parlait pas encore de GT4. Quatre catégories étaient en piste : GT1, GT2, C1, C2.

Du côté des équipes, CD Sport était déjà de la partie avec une Chrysler Viper GTS-R partagée par Laurent Cazenave et Johnny Guitard. Anthony Beltoise, qui roulera cette saison sur une Audi/Saintéloc Racing était en piste, mais sur une Chrysler Viper GTS-R/Lease Plan Autovitesse en compagnie de Jean-Luc Blanchemain. Quinze ans plus tard, un Blanchemain peut en cacher un autre avec la présence de Michael chez Saintéloc Racing. Dans la famille Prost, c’est Nicolas, le fiston, qui roulera cette année sur une Alpine, alors que 15 ans plus tôt, son père Alain était au volant d’une Chrysler Viper GTS-R/Exagon Engineering en compagnie d’un certain Jean-Pierre Jabouille.

En 2005, Fred Mako avait plus de cheveux mais le même sourire, les surgelés Thiriet étaient partenaires de Force One Racing et la Lister Storm/Red Racing apportait un peu de diversité.

Patrice Goueslard, team manager de Zentech Sport en 2020, pilotait une Chrysler Viper GTS-R/Larbre Compétition avec à ses côtés Olivier Dupard. Quant à Jérôme Policand, il partageait le baquet d’une Ferrari 550 Maranello/Larbre Compétition avec Gabriel Balthazard. Rémy Brouard n’était pas encore chez Funyo en 2015 mais bien au volant d’une Porsche 996 Cup/Pilotage Passion. Guy Clairay n’avait pas encore rejoint l’équipe SRO, son équipe GCR étant de la partie avec une paire de Porsche 996 Cup.

37 GT prenaient part au premier meeting de l’année, dont 19 GT1. La première course revenait à la Viper/Larbre de Goueslard/Dupard, la seconde à la Saleen S7-R/DDO de Dupuy/Fiat.