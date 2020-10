DTM, Zolder (C2) : Rast (Audi) met le feu et se relance pour le titre

René Rast (Audi RS 5 DTM Rosberg #33) est décidément bien déterminé à défendre sa couronne. Le week-end de Zolder lui aura été particulièrement bénéfique puisqu’il a remporté les deux courses au programme du week-end belge et qu’il revient à dix points seulemennt du leader du classement pilotes, Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51).

Qualifications

Elles ont été surprenantes avec une première ligne de départ exclusivement BMW ! Timo Glock (BMW M4 DTM RMG #16), déjà en première ligne samedi, s’adjugeait la pole position en 1:28.960, talonné par Sheldon van der Linde (BMW RBM #31) qui signait un chrono de 1:28.983.

Les deux pilotes BMW étaient suivis en deuxième ligne par rené Rast et par Ferdinand Habsburg (Audi WRT #62) qui confirmait les bonnes dispositions du team WRT sur ses terres.

C’était la première pole position d’une BMW en 2020, et la 75ème en DTM pour le constructeur munichois.

Course

René Rast a mis le feu au propre comme au figuré dans cette deuxième course.

Sur la grille de départ, de la fumée s’échappait du capot de son Audi et même quelques flammes. On pensait la course terminée pour le pilote allemand, mais une rapide intervention des mécaniciens réglait le problème et Rast était bien au départ.

Pas troublé par cet incident, Rast prenait un excellent départ et s’infiltrait entre les BMW de Glock et de van der Linde pour prendre la tête du peloton.

Habsburg imitait également Rast et passait les deux BMW. Dans la manœuvre Glock heurtait l’arrière de l’Audi #62 et les deux voitures partaient dans le bac à gravier ! Rast était premier devant Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99), Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4) et Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51), Rast et Rockenfeller creusant un petit écart.

Frijns optait pour une stratégie décalée et rentrait au stand dès le dixième tour pour monter des gommes neuves. Il repartait avec des pneus froids (le pré-chauffage étant interdit en DTM), sous-estimait l’adhérence de sa machine et tapait les rails à la sortie de la pitlane, cassant sa suspension et provoquant l’entrée en piste du safety car.

Au restart, une certaine confusion régnait, des pilotes ayant effectué leur pitstop et d’autres non. Marco Wittmann (BMW RMG #11) était provisoirement leader, mais il s’était arrêté sous régime de safety car, ce qui n’était pas comptabilisé comme un pitstop obligatoire et qui contraignait donc le pilote BMW à un deuxième passage par les stands.

Une fois tous les pitstops accomplis, Rast avait retrouvé la première place devant Rockenfeller alors que le leader du championnat Nico Müller naviguait à une médiocre neuvième place, derrière Wittmann qu’il n’allait pas réussir à passer avant la fin de la course . Rast et Rockenfeller prenaient les deux premières places de cette 14ème manche 2020.

Les BMW sauvent l’honneur avec la troisième place de Timo Glock, bien revenu après sa mésaventure du départ, et la quatrième de Lucas Auer (BMW RBM #25).

Le team WRT concrétise son week-end maîtrisé avec la cinquième place de Fabio Scherer (Audi #13), la sixième de Harrison Newey (Audi #10) et la septième de Ferdinand Habsburg (Audi #62).

Au championnat, tout est relancé. Müller est toujours leader, avec désormais 259 points mais il est talonné par Rast, 249, et par Frijns, 243. Quatre courses sont encore au programme : deux de nouveau à Zolder le week-end prochain et les deux dernières à Hockenheim (6-8 novembre).;