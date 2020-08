DTM Spa, course 2 : Rast vainqueur et nouveau quintuplé Audi

Le week-end du Lausitzring s’est achevé comme il avait commencé, avec une hégémonie des Audi RS 5 DTM sur les BMW M4 DTM pour ce qui était la manche d’ouverture de la saison 2020 du DTM.

Qualifications

Les Audi RS 5 DTM ont de nouveau été dominatrices. Après le quadruplé des qualifications samedi, elles ont enchaîné aujourd’hui par un triplé. C’est le champion 2019 René Rast qui a été le plus rapide avec l’Audi Rosberg #33 en 2/04.199, laissant derrière lui à près de trois dixièmes le poleman de la veille Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4) et le vainqueur de la première course Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51).

Petite éclaircie pour BMW avec le quatrième chrono pour Sheldon van der Linde (M4 DTM RBM #31) alors que Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99) était cinquième et que Loïc Duval (Audi Phoenix #28) n’était que treizième, juste derrière Robert Kubica (BMW Art Grand Prix #8).

Course

2020 DTM Spa; Start, 33 Rene Rast (GER), Audi Sport Team Rosberg, 04 Robin Frijns, (NED), Audi Sport Team Abt Sportsline

Robin Frijns était le meilleur partant, mais René Rast contre-attaquait rapidement et était en tête de la course, devant Müller, Frijns et Rockenfeller. Rapidement Müller prenait la tête et au septième tour il avait plus d’une seconde d’avance sur Rast, lui-même détaché de Frijns alors que Rockenfeller, quatrième, était déjà à huit secondes, Green (Audi Rosberg #53) à dix secondes et la BMW de van der Linde à plus de douze secondes.

2020 DTM Spa; 53 Jamie Green (GBR), Audi Sport Team Rosberg, 22 Lucas Auer (AUT), Team RMG

Les positions ne changeaient pas à l’avant, mais au 10ème tour, Loïc Duval était remonté à a septième place, à vingt secondes cependant de Müller.

Rast était le premier à passer par les stands, comme Rockenfeller et van der Linde. Müller stoppait un tour plus tard et Frijns assurait donc l’intérim en tête de la course, avant de s’arrêter au 17ème tour, Nico Müller reprenant le leadership devant Rast, Frijns, Green et Rockenfeller.

2020 DTM Spa; 51 Nico MŸller (SUI), Audi Sport Team Abt Sportsline

Même si Rast restait très proche de Nico Müller et faisait le forcing, réalisant le meilleur tour en course en 2.08.715, on pensait que le Suisse allait garder le contrôle et signer une deuxième victoire consécutive. Il n’en fut rien car Rast portait son attaque dans le dernier tour, surprenait Müller et remportait la course avec un peu moins de cinq dixièmes de seconde d’avance sur l’Audi #51.

Comme la veille, Audi réalisait le quintuplé, Frijns prenant la troisième place, Green la quatrième et Rockenfeller la cinquième.

2020 DTM Spa; 31 Sheldon van der Linde (RSA), BMW Team RBM

Sheldon van der Linde a été clairement le meilleur représentant de BMW pendant ce week-end, sa BMW M4 DTM RBM #31 se classant sixième, juste devant Loïc Duval.

