DTM Lausitzring course 2 : la victoire de Auer redonne des couleurs à BMW

Lucas Auer a redonné aujourd’hui des couleurs à BMW. Cela faisait plus d’un an qu’une M4 DTM ne s’était pas imposée et cette victoire de l’Autrichien et de sa BMW #22 du Team RMR n’était pas vraiment espérée après les qualifications, mais la stratégie employée aujourd’hui a été payante. Les BMW ayant même fait le doublé avec la deuxième place de Timo Glock (BMW RMG #16)

Qualifications

Robin Frijns (Audi RS 5 DTM Abt Sportsline #5) avait signé les deux pole positions le week-end dernier sur ce même circuit du Lausitzring. Jamais deux sans trois…Le Néerlandais en a jouté une troisième aujourd’hui.

Les qualifications ont été des plus serrées puisque Frijns n’a devancé son coéquipier chez Abt Sportsline, Nico Müller -actuel leader du classement pilotes- que de 18 millièmes de seconde ! René Rast (Audi Rosberg #33), vainqueur hier, n’était qu’à 106 millièmes et Sheldon van der Linde (BMW M4 DTM RBM #31), quatrième chrono, n”a concédé que 147 millièmes.

A six minutes de la fin de ces qualifs, Rast tenait la pole avant d’en être dépossédé par Müller ne mette les deux hommes d’accord en réalisant sa troisième pole position.

Course

Frijns prenait un bon départ et emmenait le peloton alors que Rast dépassait Nico Müller pour la deuxième place. Sheldon van der Linde (BMW # 31) avait calé au départ mais tous les concurreNts avaient pu l’éviter.

Start, Robin Frijns, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM)

On assistait ensuite à des batailles entre les pilotes Audi, Rast prenant le meilleur sur Frijns avant que le Néerlandais ne reprenne le commandement, avant que Jamie Green (Audi Rosberg #53 ) ne prenne provisoirement la tête de la course.

Jamie Green (GBR, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS5 DTM)

La stratégie de course des pilotes BMW fut alors déterminante. Timo Glock était le premier à changer ses gommes Hankook dès le 10ème tour, alors que Frijns, Müller et Rast attendaient le 18ème tour.

Timo Glock (GER, BMW Team RMG, BMW M4 DTM)

Cette stratégie permit à Timo Glock de prendre la tête de la course. Il fit longtemps figure de vainqueur mais dans l’avant-dernier tour Lucas Auer le dépassait et remportait sa cinquième victoire en DTM, la troisième sur ce circuit du Lausitzring .

Lucas Auer (AUT, Team RMG, BMW M4 DTM)

Robin Frijns terminait troisième, devant Green, Müller et Ras, ces deux derniers e lutte pour le titre étant séparés de 11 millièmes sous le drapeau à damier !

Rene Rast (GER, Audi Sport Team Rosberg, Audi RS5 DTM) Nico Müller (SUI, Audi Sport Team Abt Sportsline, Audi RS5 DTM)

Le classement de la course est ici

Avant le quatrième meeting aux Pays-Bas à Assen – le premier meeting avec du public-, Nico Müller est toujours premier du classement pilotes avec 133 points contre 97 à Rast, 92 à Frijns et 52 à Glock.