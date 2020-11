DTM, Hockenheim : Rast vainqueur et champion 2020, sextuplé Audi

La dernière course de la saison était décisive pour l’attribution du titre pilotes 2020 -le titre constructeurs étant acquis depuis belle lurette par Audi.

Deux pilotes restaient donc en lice : René Rast (Audi RS 5 DTM Rosberg #33), tenant du titre, et son challenger Nico Müller (Audi RS 5 DTM Abt Sportsline #51), 16 points séparant l’Allemand et le Suisse avant cette dernière manche.

Rast avait mis toutes les chances de son côté en réalisant la pole position en 1.28.337, reléguant le deuxième Mike Rockenfeller (Audi Phoenix #99) à quatre dixièmes, tout comme Jamie Green (Audi Rosberg #53), Müller se contentant du quatrième chrono en 1.28.757.

Rast prenait un départ correct mais Rockenfeller attaquait fermement et s’emparait de la première place. Rast réagissait en patron et reprenait la tête de la course qu’il conservait jusqu’au pitstop obligatoire.

L’arrêt de Müller était superbement maîtrisé, ce qui permettait au Suisse de prendre le leadership devant Rast. L’Allemand, qui aurait pu se contenter de rester derrière Müller, était offensif et repassait Müller.

Dès lors, il allait creuser l’écart et l’emporter avec une dizaine de secondes d’avance sur Müller, remportant ainsi son deuxième titre consécutif, qui sera aussi le dernier dans le format actuel, et le troisième au total.

Comme hier, Jamie Green complète le podium, devant Mike Rockenfeller, Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4) et Loïc Duval (Audi Phoenix #28), les six Audi officielles prenant ainsi les six premières places.

Le mieux placé des pilotes BMW est le Sud-Africain Jonathan Aberdein (BMW M4 DTM RMR #27), septième.

Rast est donc titré avec 353 points contre 330 à Müller et 279 à Frijns, le Néerlandais ayant fait une très belle saison ponctuée de trois victoires et de nombreuses poles.

Le succès de Rast est dû à son exceptionnelle fin de saison où il a rempporté cinq des six dernières courses. Rast a remporté 7 courses, Müller 6, Frijns 3, Van der Linde (BMW RBM #31) 1 et Lucas Auer (BMW RMR #25) 1.