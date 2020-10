DTM : des précisions sur la réglementation 2021

On le sait, le DTM changera de forme en 2021, et ITR, son organisateur, en dévoile peu à peu les contours avec des GT3 qui remplaceront les autos actuelles.

La philosophie générale du nouveau projet est une réduction des améliorations techniques, ceci afin de réduire les coûts pour les constructeurs et donc e répondre à leur demande.

Technique : l’ABS et le traction control seront admis en 2021, ceci afin de diminuer les contraintes des constructeurs et des teams pour s’engager dans cette nouvelle Série. Les constructeurs ont fait part de leurs difficultés pour désactiver rapidement les aides à la conduite, ce qui aurait un impact sur les dépenses nécessaires pour le développement.

Sportif : exit le départ arrêté style Grand Prix de F1 et place au départ lancé avec un départ style IndyCar, les voitures se présentant deux par ligne. Cette procédure est déjà utilisée cette année lors des restarts après une intervention du safety car.

En revanche le format des courses reste identique, avec deux courses (une le samedi et la seconde le dimanche) sur 55 minutes plus un tour. Le pitstop obligatoire est conservé et il n’y aura pas de changement de pilote.

Frederic Elsner, Directeur de ITR : « Pendant les nombreuses conversations que nous avons eues avec des constructeurs et des teams intéressés durant les dernières semaines, nous sommes arrivés à un avis final d’admettre l’ABS et le traction control et d’adopter pour le DTM un départ lancé en formation. En conséquence, les efforts et les dépenses sont réduits alors que la haute qualité sportive du DTM reste intacte. Les éléments du DTM qui ont fait leurs preuves comme les deux courses par week-end, pas de changement de pilote et des pitstops compétitifs continueront à offrir une action spectaculaire. »