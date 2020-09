DTM Assen, course 2 : S.Van der Linde (BMW) surprend les Audi

Tous les pronostics ont été mis à mal aujourd’hui à Assen, dans la deuxième manche du week-end. Après les cinq meilleurs chronos réussis par les Audi RS 5 DTM dans les qualifications, on n’aurait pas misé bien gros sur un succès des BMW M4 DTM. Et pourtant, c’est bien ce qui s’est produit, avec la victoire de Sheldon van der Linde (BMW RBM #31), la toute première d’un Sud-Africain en DTM -un autre Sud-Africain, Jonathan Aberdein (BMW RMR #27) avait été le plus rapide des BMW en qualifications , disputées sur le sec -. Van der Linde, 21 ans seulement, avait pourtant quelque peu raté ses qualifs, ne s ‘élançant qu’en quatorzième position, mais la stratégie de son équipe,alors que la piste était détrempée, a été la bonne.

En raison de l’état de la piste, le départ était donné sous safety car, de violentes averses ayant noyé le circuit entre les qualifs et la course. Tous les pilotes partaient évidemment en pneus pluie. Le safety car restait en piste pendant deux tours avant de lâcher le peloton.

René Rast (Audi Rosberg #33), poleman, manquait un peu son départ et Loïc Duval (Audi Phoenix #28) prenait la tête, suivi de Robin Frijns (Audi Abt Sportsline #4), victorieux hier à domicile et qui avait devancé le Français en fin de course.

Duval ne restait pas longtemps au commandement, dépassé par Frijns. Il perdait également du terrain, au profit de Rast, de Nico Müller (Audi Abt Sportsline #51) et de Timo Glock (BMW RMR #16) qui avait pris un excellent départ et qui paraissait très à l’aise sur le mouillé.

Le team RBM choisissait de faire stopper très tôt Van der Linde et de lui monter des gommes neuves , des pluie bien sûr. Les pilotes Audi, au n, s’arrêtaient nettement plus tard pendant que Van der Linde enchaînait les tours rapides, tant et si bien que lorsque Frijns reprenait la piste après son pitstop, Van der Linde était devant.

31 Sheldon van der Linde (RSA, BMW Team RBM, BMW M4 DTM), 2020 DTM Assen; *** Local Caption *** +++ www.hoch-zwei.net +++ copyright: HOCH ZWEI / Thomas Suer +++

Un peu plus tard, Fabio Scherer (Audi WRT #13) causait une belle frayeur aux spectateurs (autorisés pour la première fois de la saison). Il sortait de la piste à grande vitesse alors que le team lui avait monté des slicks. Les piles de pneus étant endommagées et des débris jonchant la piste, la course était arrêtée, Scherer étant heureusement indemne.

Au restart, Van der Linde restait imperturbable et conservait la première place jusqu’à l’arrivée, suivi de Frijns , de Müller. de Duval, Rast (Duval quatrième sur le fil, ci-dessous) et Glock.

Le classement est ici

Au classement pilotes, Müller est toujours en tête, avec 164 points, devant Frijns, qui se rapproche avec 138 points, et Rast, 128.