DragonSpeed réduit son programme américain

DragonSpeed a eu la bonne nouvelle de voir sa seconde ORECA 07 sélectionnée pour les 24 Heures du Mans. En plus de la LMP2 #21 de Memo Rojas, Ryan Cullen et Pipo Derani, le team américain fera rouler la #27 pour Henrik Hedman, Ben Hanley et Renger van der Zande. 2020 marque la quatrième année consécutive de la présence de DragonSpeed au Mans avec deux prototypes.

Ce changement de planning contraint DragonSpeed à revoir son engagement en IMSA aux Etats-Unis. Le team dirigé par Elton Julian se contentera de rouler à Road America en août et Sebring en novembre.