Dossier Porsche 917 ‘Cochon Rose’ (part 2) : la décoration et les essais préliminaires d’avril

Suite de notre dossier à une auto mythique : la Porsche 917 Cochon Rose des 24 Heures du Mans 1971…

Une décoration unique

La marque Porsche est allée encore plus loin en rendant cette Porsche 917/20 encore plus exclusive en la décorant d’une manière surprenante en cochon rose. Le principal auteur de cette étude était Anatole Lapine et son styliste, Richard Söderberg (le papa de la Porsche 935/78 Moby Dick). Ce dernier est aussi le responsable du travail de peinture « hippie » sur la Porsche 917 L de Kauhsen/Larrousse aux 24 Heures du Mans 1970.

Les deux hommes sont à l’origine de la couleur rose de la carrosserie, inspirée par l’aspect grassouillet de la voiture et de son motif représentant tous les morceaux du cochon que l’on vend en boucherie. C’est de là que vient les surnoms de truie (Sau en allemand) et de cochon rose (Pink Pig). Cette décoration vient des remarques entendues lors des essais préliminaires du mois d’avril. Le responsable du team Martini Racing, Hans-Dieter Dechent, suite à ces remarques, avait alors demandé aux stylistes de lui concocter un design spécifique.

La suite est à lire sur Endurance-Classic ici