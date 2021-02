Deux Porsche pour Wright Motorsports

La saison Fanatec GT World Challenge America Powered by AWS va débuter dans moins de deux semaines à Sonoma (5/7 mars). La série labellisée SRO Motorsports Group voit l’arrivée de Wright Motorsports avec une paire de Porsche 911 GT3 R. Une des deux roulera en SprintX où deux pilotes roulent sur la même auto.

Fred Poordad, champion Am 2020, passe en Pro-Am cette saison sur la Porsche #20 qu’il partagera avec Jan Heylen. Le Belge continue sa collaboration avec l’écurie de John Wright. Le tandem Poordad/Heylen, épaulé par Max Root, a roulé en Intercontinental GT Challenge l’année passée à Indianapolis en Silver Cup.

On retrouvera Charlie Luck sur la Porsche 911 GT3 R #45. Après quatre saisons passées en Porsche GT3 Cup Challenge USA by Yokohama, Luck monte en GT America powered by AWS où roulent les GT3 et GT4.